Marco Donati e Valentina Sileno: “su Hospice ancora ritardi, Ghinelli chieda incontro all’assessore regionale Bezzini”

Dichiarazione di Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“La road map per riaprire l’Hospice ad Arezzo continua a essere modificata. È arrivato il momento per la città di avere garanzie e risposte certe. Documenti, riunioni e dichiarazioni pubbliche si alternano da mesi ma, contemporaneamente, continuano a slittare i tempi anche per la sede provvisoria, che ci era stato assicurato avrebbe aperto a maggio. Sede funzionale a dare risposte ai malati e ai familiari nella fase temporanea che ci separa dall’ipotetica nuova struttura. La priorità è proprio questa: la riapertura di un centro per le cure palliative che assicuri degna assistenza.

Questa vicenda rischia inoltre di diventare il simbolo della debolezza politica della città. Il 24 giugno siamo stati convocati all’ennesima riunione promossa dalla Giunta alla presenza dei consiglieri comunali e regionali ma ci domandiamo: senza l’assessore Bezzini o di qualcuno che possa prendersi impegni concreti, ha senso partecipare? Arezzo merita più rispetto”.