Marco Donati: “Ritardi della giunta Ghinelli inaccettabili. Frazioni, quartieri e parte del centro senza internet veloce. Chiederemo una commissione d’inchiesta”

Nota del consigliere comunale Marco Donati (Scelgo Arezzo)

“Ritengo necessario intervenire sulla lentezza delle procedure che blocca la messa in opera della fibra ottica. Forse qualcuno vuole una città in declino a 56k ma noi ci opporremo, per quanto possibile. Spesso in politica si fa lo ‘scaricabarile’ ma questa volta non possiamo. Molti cittadini non riescono a usufruire della fibra e di internet veloce per responsabilità della Giunta Ghinelli. Aziende e strutture ricettive che non dispongono di collegamento, studenti che non accedono alla dad, a piattaforme di lavoro, formazione e tempo libero. Queste le conseguenze concrete dei ritardi amministrativi.

Sentiamo parlare da alcuni giorni di una fantomatica manovra economica per il rilancio di Arezzo e contemporaneamente verifichiamo che la città è fanalino di coda in Toscana per le infrastrutture immateriali e rischia di dover rinunciare alle risorse pubbliche messe in campo dalla società Infratel per le aree marginali. Per intenderci: le frazioni più piccole e lontane.

Credo che ci siano tutti i presupposti per chiedere che il Consiglio Comunale istituisca una commissione d’inchiesta per accertare le responsabilità politiche e amministrative. Avanzeremo la proposta nella prossima conferenza dei capigruppo”.