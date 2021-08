Marco Turcheria: “Non si può usare ancora lavoro ed economia per la lotta al Covid!”

Questo è quanto dichiara il Segretario Ugl Arezzo Marco Turcheria.

“Dopo quasi 2 anni di emergenza sanitaria ci aspettavamo concrete misure nell’ambito sanitario, come l’arrivo di nuovi posti letto dedicati e un aumento di personale sanitario qualificato, ma niente di tutto questo è stato fatto e neanche programmato per il futuro.

Arriva invece il green pass “continua Turcheria” che di certo andrà ad incidere sull’economia locale e i posti di lavoro! In provincia stavamo vivendo un periodo di ripartenza, grazie al turismo e ai cittadini vogliosi di riscoprire il nostro territorio, mentre la ristorazione e l’accoglienza davano slancio all’economia e all’occupazione provinciale, fattore molto positivo che potrebbe invece subire l’ennesima brusca frenata dato che molte persone non potranno più usufruire di Bar, ristoranti, circoli sportivi e ricreativi.

È evidente che la prima cosa a risentirne non sarà il Covid, ma l’occupazione e l’economia in generale.

Così non va bene e la situazione potrebbe scapparci definitivamente di mano! Conclude il sindacalista aretino, definendo l’avvento del green pass una misura pericolosissima che potrebbe spaccare definitivamente la società in 2 creando diversità sociali ed economiche irreparabili che potrebbero portarci in un mondo pericoloso dal quale sarà molto complicato uscire.”