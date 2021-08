Medici aretini alla ribalta: “Premio Esculapio” a Tacconi, Feri, Scala, Caruso, Mandò e Grasso

Un sentimento diffuso nei confronti dei sanitari, medici ed infermieri impegnati in una durissima battaglia, che nei duri mesi di pandemia si è manifestato sotto varie forme: a volte striscioni e gesti di generosa solidarietà, in altre occasioni un “grazie” privato per aver salvato la vita di un amico o di un parente. Gli aretini non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza a coloro che si sono trovati in prima linea a fronteggiare il virus. La Fraternita dei Laici e l’associazione Tecla onlus hanno pensato di onorare e ringraziare alcuni medici aretini, in rappresentanza dell’intero sistema sanitario, con l’assegnazione del “premio Esculapio”, la cui prima edizione si terrà domenica 22 Agosto alle ore 18.30 presso la Tenuta della Fraternita dei Laici a Mugliano.

Il premio prende il nome dalla divinità che secondo gli antichi greci presiedeva alla salute degli uomini, ed è un riconoscimento che Tecla e la Fraternita dei Laici intende attribuire a quegli esponenti nel mondo medico e scientifico che, con il loro operare, hanno offerto una testimonianza concreta di alta professionalità ed impegno sociale.

“I reparti di Malattie Infettive, Rianimazione, Broncopneumologia e 118 dell’ospedale San Donato di Arezzo, sono stati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid,per aiutare noi aretini. L’obiettivo è riconoscere e sottolineare il prezioso, faticoso e rischioso lavoro svolto dai medici, infermieri ed operatori sanitari: Danilo Tacconi, Marco Feri, Raffaele Scala, Giovanni Caruso, Massimo Mandò e Giovanni Grasso, riceveranno il riconoscimento”, anticipano il dott. Pierluigi Rossi, primo Rettore della Fraternita dei Laici e la dott.ssa Gabriella Rossi per Tecla Onlus. Un premio verrà conferito anche a Luca Caneschi, direttore di Teletruria, per i servizi di comunicazione offerti durante la pandemia.

“Un piccolo riconoscimento, colmo di gratitudine per una grande dimostrazione di scienza e coscienza, anche a tutti gli infermieri – continua Rossi – Il premio vuole onorare e ringraziare anche i Medici di Medicina Generale che si sono particolarmente distinti a favore della collettività aretina. Vogliamo dire grazie a tutti i nostri Medici ed Infermieri, riappropriarci del valore della comunità, del “Noi”, insieme, per superare questo momento, riscoprendo che dopo un tempo avverso si crea un mondo nuovo, una vera metamorfosi per trasformare in meglio la nostra comunità”.

L’accompagnamento musicale sarà curato dall’artista Sabrina Morante e prevede l’esibizione anche dei due medici/musicisti Paolo Angori e Marco Feri, che in piena pandemia hanno composto ed interpretato il brano “I woke up”, “peresprimere in musica un’esperienza come il covid che segna inesorabilmente”.

L’apericena, preparato da Massimo Rossi e dai Sommeliers aretini con i vini della Fraternità dei Laici, avrà un costo simbolico di 10 Euro. Il defibrillatore e due operatori abilitati in divisa saranno offerti dalla Misericordia di Arezzo.

Per onorare e ringraziare i premiati, l’evento, organizzato nel rispetto delle normative anticovid, sarà allietato da musica e canzoni di Sabrina Morante, con la conduzione affidata al giornalista Guido Albucci. “Il contributo di ciascuno – precisa Gabriella Rossi – è garantito sotto forma di volontariato, con lo spirito di onorare i nostri sanitari e aiutare anche bambini lontani e vicini fragili”.

E’ necessaria la prenotazione al 348/3129290 o per email:[email protected].

Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà Khalil Gibran

Sabrina Morante

nasce nel 1970 a Roma e sin da piccola dimostra una passione per il mondo dello spettacolo ereditando il dono vocale dalla mamma Elsa, Soprano leggero.

A soli 15 anni inizia le sue prime tournée e fino al 2005 prosegue affiancando molti cantanti big nei loro concerti come supporter insieme al suo gruppo I MIXAGE di musicisti professionisti come Gino Di Iorio, pianista di Renato Zero al Madison Square Garden Concert NY. Tra gli artisti con cui ha collaborato ricorda con affetto Pierangelo Bertoli per 2 anni in tour, Ricchi e Poveri, Mal, Nada, Minnie Minoprio, le ragazze di Non è la RAI,I Cugini di Campagna per 6 anni, Tony Esposito, Anna Oxa, Marcella Bella , Gianni Bella e molti altri.

Studia impostazione diaframmale, interpretazione, dizione cantata e uso del microfono insieme al Maestro Claudio Tallino, importante direttore di Orchestra e compositore RAI con il quale incide la colonna sonora di un Musical intitolato IF portato in scena dal Ballet Center di Roma. Continua a studiare con lui per circa 5 anni

Prosegue negli studi con la Soprano leggera americana Elizabeth Aubry per 3 anni dalla quale apprende l’ impostazione blues.

Nel frattempo partecipa alle selezioni di Castrocaro vincendo il premio della critica interpretando un brano di Mia Martini.

Partecipa a Bravissima nel 94 arrivando alle semifinali scelta insieme 3000 partecipanti e si distingue a Sanremo giovani nello stesso anno. Presta la voce alle ragazze di Non è la Rai

Per arrivare ai giorni nostri partecipa a Italia’s Got Talent e arriva alle semifinali con Mina riscontrando un forte successo e un picco di audience durante l’esecuzione con diverse apparizioni al telegiornale in prima serata. Rimane comunque in ottimi rapporti con la redazione tanto che viene chiamata anche per piccoli ruoli televisivi grazie alla sua spigliatezza davanti alle telecamere che denotano voglia di divertirsi mettendosi in gioco. Infatti viene chiamata come presentatrice in alcuni festival regionali dove la TV la riprende in grandi sorrisi poiché ama relazionarsi e sperimentare.

Oggi , sposata ad un Aretino, vive ad Arezzo e continua con serate di Piano bar di alto livello e forma uno spettacolo turnante di Tributo a Mina Mazzini dove “L’altra Mina” si racconta in un insolito ed emozionante percorso artistico Insieme ad un narratore /attore professionista Francesco Orlotti.

Lo spettacolo si alterna tra emozioni e divertimento grazie anche e soprattutto alla presenza di Francesco che alleggerisce Sabrina dal suo ruolo in alcune parodie.

I commenti degli spettatori sono : “ è impressionante!… La somiglianza e la voce… fa venire i brividi…ho pianto dall’emozione…simpaticissimi…”