Memorial Annetti e Gibin Risultati

Domenica 14 Novembre a Policiano è andata di scena la 24^ edizione del Trail Lignano valida come prova del Grand Prix in ricordo di Gabriele Annetti e Amilcare Gibin entrambi atleti della Polisportiva Policiano.

Protagonisti di questa edizione il numero di partecipanti andata oltre le più rosee aspettative , infatti circa 400 atleti hanno partecipato alla competizione, quasi 200 fra competitivi e non nella gara Trail di km 13 mentre la sorpresa maggiore è venuta dalla grande partecipazione del settore giovanile con oltre 200 atleti al via.

Cronaca della gara :

In una mattinata abbastanza umida, grigia con minaccia di pioggia si sono ritrovati presso la sede della Polisportiva Policiano gli appassionati del Trail che diligentemente presentando il Green Pass hanno ritirato il proprio pettorale per poi essere pronti al via stabilito alle ore 9,30.

Complessivamente, alla gara dei 13 km che si sviluppava nelle colline che sovrastano il paese di Policiano, circa 150 competitivi ed una trentina di camminatori che si sono incamminati con il dovuto abbigliamento (minaccia di pioggia). La pioggia non si è fatta attendere, ed infatti dopo circa 4 km dal via in località “il Castello” una fitta pioggia ha un po’ disturbato gli atleti , ma non quelli abituati alle intemperie e percorsi impegnativi come il britannico Paym Thompson, gli aretini Brezzi,Taoss,Donnini,Basile, Castelli,Vannuccini, Trippi,Pastorini ,Annetti ,Del Buono, i senesi Paganelli e Lachi e tanti altri specialisti del settore.

In campo femminile ha preso decisamente il comando l’aretina Virginia Leonardi che ha mantenuto sempre un certo margine di vantaggio sulle rivali come De Rosa e le senesi Sassi e Marchetti.

Dopo il castello di Policiano il percorso si faceva particolarmente impegnati ,ma la testa della corsa non si modificava ne in campo Maschile che in quello femminile e nel finale la gara è stata completata sotto l’ora di corsa da parte dei primi 10 assoluti con la vittoria di Paym Tompson in 55’44” su Paganelli ,Taoss e Brezzi mentre Virginia Leonardi è riuscita a scendere sotto i 70’ e precisamente 1.09’53” su De Rosa e Sassi

Terminata la gara del Trail intorno alle ore 11, è stata la volta delle gare avvincenti del settore giovanile che grazie all’interruzione della pioggia , hanno permesso di vedere in azione tantissimi bambini dai 4 anno ai 16 anni .

Ognuna delle 12 gare sono state tutte incerte fino alla linea del traguardo stimolando i numerosi genitori presenti a sostenere i propri figli . di seguito i vincitori delle varie categorie

Maschile Femminile

2016 e seguenti Venturi (Atletica Sestini) Crivelli (Weloveinsulina team)

2014\2015 Buidrini (Weloveinsulina Team) Mezzanotte (Libero)

2012\2013 Marchetto (Weloveinsulina Team) Sposi (Weloveinsulina Team)

2010\2011 Bellinato (Weloveinsulina Team ) Falini (Atl. Sestini)

2008\2009 Giorni (Atl. Avis Sansepolcro) Polase (Atl. Futura)

2006\2007 Falasconi (Atl. Avis Sansepolcro) Luzzi (Atl. Casentino Poppi)

2004\2005 Capriani (Atl. Avis Sansepolcro)

Alle premiazioni presenti: l’assessore allo sport del Comune di Arezzo Sig. Scapecchi , la famiglia Gibin che ha consegnato il trofeo al più anziano (Secci Giancarlo 1943) della Podistica Grassina ed i genitori di Gabriele alla società giovanile più numerosa Weloveinsulina Team il trofeo Annetti.

Prossimo appuntamento il 25 novembre ad Arezzo in piazza S. Michele con il City Trail in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.