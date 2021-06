Mercoledi al Palasport Estra l’Amen ospita Viking Montecatini

Mercoledi 2 Giugno alle ore 18.30 turno infrasettimanale nella Poule B del Campionato di Serie C Gold, l’Amen Scuola Basket Arezzo affronterà al Palasport Estra la Viking Montecatini Terme formazione in testa alla classifica con 8 punti.

Gli amaranto di coach Evangelisti sono reduci da una prestazione non all’altezza nella trasferta di Terranuova con Montevarchi dove solo nell’ultimo quarto si è vista una SBA battagliera come sarebbe servito in una partita così combattuta. Adesso la voglia di rivalsa dovrà necessariamente essere rimessa in campo contro un avversario che solamente a causa di assenze legate al COVID non è riuscita ad esprimere il reale valore in campo di un quintetto costruito per ambire a traguardi importanti.

In casa amaranto ci sarà da registrare il rientro di Stefano e Marco Calzini assenti nell’ultimo turno, mentre rimarrà ovviamente ai box capitan Castelli.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo, la palla a due è fissata per le ore 18.30 presso il Palasport Estra Mario D’Agata, arbitri i Sigg. Baldini di Castelfiorentino (FI) e Agnorelli di Poggibonsi.