Mister Testini: “Tra infortuni e recuperi si continua a lavorare in casa ACF”

Come stanno le citte amaranto? È la domanda che tanti tifosi ACF si stanno facendo nelle ultime settimane, di fronte alle assenze numerose e intermittenti di questi primi mesi di campionato.

Lo stop and go sembra essere una costante del 2021 sportivo dell’Arezzo Calcio Femminile. A settembre la competizione nazionale è ripresa, ma si è scontrata quasi da subito con una sequenza imprevedibile di infortuni e problemi fisici di varie componenti della squadra. Circostanza che ogni domenica mister Emiliano Testini e lo staff tecnico si ritrovano a dover gestire nella scelta della formazione amaranto da schierare in campo.

“Le condizioni delle ragazze sono ancora in fase di valutazione”, spiega l’allenatore della prima squadra ACF. “Possiamo dire che, per quanto riguarda Evelyn Vicchiarello [sottoposta ad un’operazione di routine a inizio dicembre n.d.r], sta recuperando come da protocollo. Anche Bove ha cominciato la fase di riabilitazione dopo l’intervento al crociato, che sta procedendo molto bene”.

“Valgimigli purtroppo ha riportato una lesione al gemello che la potrebbe tenere lontana dal campo per un po’ di tempo. Abbiamo iniziato le terapie opportune e faremo in modo che possa rientrare il prima possibile in condizioni ottimali. Infine c’è la recente distorsione alla caviglia di Costantino: dopo un’indagine ecografica, è risultato uno stiramento del legamento astragalico. Pure con Ginevra cominceremo la fase riabilitativa, sperando di vederla nuovamente a breve in campo”.