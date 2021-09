Misure urgenti di solidarietà alimentare: arrivano i buoni spesa

SAN GIOVANNI VALDARNO. Da oggi, giovedì 9 settembre, potrà essere richiesta ai servizi sociali del Comune di San Giovanni Valdarno l’attivazione dei buoni spesa previsti dal progetto Asopova (Azioni di sostegno alla povertà in Valdarno) finanziato dal Por Fse (Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo). Potranno accedere al beneficio tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica a causa della situazione derivante dalla pandemia da Covid 19 ancora in corso.

L’erogazione avverrà secondo una valutazione dell’assistente sociale che prenderà in considerazione la condizione di indigenza o di necessità, la numerosità del nucleo famigliare e la presenza di minori, le situazioni di fragilità dovute all’assenza di reti familiari e di prossimità, le situazioni di marginalità e di particolare esclusione, la presenza di disabili in condizione di fragilità economica, la situazione di non occupazione con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico.

L’entità dei buoni spesa varia da un minimo di 80 euro per i nuclei famigliari composti da una sola persona fino ad arrivare a 220 euro per quelli composti da 5 o più persone. La presenza di bambini fino a 3 anni di età fa aumentare il contributo di 40 euro.

Il buono spesa sarà erogato sulla base di una domanda e di un’autocertificazione secondo il modello scaricabile dal sito web del Comune di San Giovanni Valdarno (https://www.comunesgv.it/misure-urgenti-di-solidarieta-alimentare-progetto-asopova-finanziato-da-risorse-por-fse/) oppure richiesto al Punto Amico di via Rosai, nelle ore di apertura e dopo colloquio telefonico con l’assistente sociale.

Per semplificare il processo, la domanda compilata può essere inviata per posta elettronica al Comune all’indirizzo [email protected] oppure consegnata al Punto Amico del Comune nel rispetto delle modalità protette derivanti dalla attuale situazione epidemiologica.

Il buono potrà essere speso in qualunque esercizio commerciale alimentare che aderisca al programma.

Ai beneficiari dell’intervento sarà richiesto, inoltre, di compilare il modulo di iscrizione al Por Fse al momento del ritiro del buono spesa assegnato presso gli uffici comunali.

Chiunque desiderasse ottenere maggiori informazioni ed indicazioni sulle procedure può telefonare ai numeri 0559126255 e 0559126214 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivere un’e-mail a [email protected]