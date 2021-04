Monterchi: tentato furto in azienda sventato dai carabinieri

Monterchi – La scorsa notte due uomini travisati hanno tentato di introdursi all’interno di una nota azienda specializzata nello smaltimento della carta, sita in Valtiberina.

I malviventi attorno alla mezzanotte hanno effettuato un taglio della recinzione della ditta ma l’allarme di sicurezza e l’arrivo immediato dei Carabinieri li ha messi in fuga. I militari, avviate rapide ricerche nelle campagne limitrofe, hanno individuato un furgone con a bordo due giovani di etnia Rom, residenti a Roma e con diversi precedenti penali per reati specifici contro il patrimonio, i quali non hanno potuto fornire idonee giustificazioni circa la loro presenza in quel luogo.

I Carabinieri hanno poi proceduto ad accurate verifiche dei sistemi di videosorveglianza della ditta e del sistema di telecamere comunale, potendo con assoluta certezza associare i due Rom al tentato furto perpetrato nel corso della notte, per il quale sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Entrambi denunciati sono stati, inoltre, proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel luogo ove hanno tentato di commettere il reato.