Montevarchi: lavori alla pavimentazione stradale di via IV Novembre

Lunedì 19 luglio si svolgeranno lavori di manutenzione della pavimentazione stradale su Via IV Novembre. Tale intervento, per svolgersi in piena sicurezza, necessita di alcune importanti variazioni alla viabilità lungo l’area interessata. I lavori riguarderanno varie parti della carreggiata stradale e impediranno l’accesso e l’uscita degli autobus all’interno dell’autostazione denominata “Memorario”. Pertanto per la durata dell’intervento la sede per la sosta degli autobus sarà provvisoriamente spostata nella vecchia autostazione posta in viale Diaz (nei pressi dell’Hotel Delta). I lavori avranno la durata di un solo giorno dalle ore 07.30 alle ore 19.00 e su via IV Novembre sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli. Sarà istituito anche un divieto di sosta su via IV Novembre (sul lato sinistro della direzione di marcia consentita), dall’uscita del Memorario a piazza G. Guerra, sull’intera area del parcheggio di largo A. Gori e su piazza G Guerra (sul lato sinistro della direzione di marcia consentita) dal vicolo Guicciardo al numero civico 7.

La circolazione nelle strade limitrofe a via IV Novembre sarà così regolamentata:

Piazza Dante: è vietata la svolta su via Dante a tutti i veicoli che percorrono viale Diaz in entrambe le direzioni di marcia, ad esclusione dei veicoli che devono raggiungere il tratto compreso tra piazza Dante e piazza V. Veneto.

Via Pascoli (tratto compreso tra via Berlingozzi e via Dante): i veicoli che giungono all’intersezione con via Dante dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso piazza Dante o proseguire diritto su via Pascoli, ad esclusione dei veicoli che devono raggiungere il tratto di via Dante compreso tra via Pascoli e piazza V. Veneto;

Via Trieste (tratto compreso tra via Palloni e piazza V. Veneto): i veicoli che giungono all’intersezione con piazza V. Veneto dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso piazza Dante;

Via Burzagli (tratto compreso tra via Puccini e piazza V. Veneto): i veicoli che giungono all’intersezione con piazza V. Veneto dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso piazza Dante;

Gli autobus che percorrono viale Diaz in entrambe le direzioni di marcia, giunti all’intersezione semaforizzata di piazza Dante dovranno obbligatoriamente proseguire diritto senza svoltare su Via Dante. Come già ricordato gli autobus effettueranno il capolinea in sostituzione del “Memorario” nell’area della vecchia Autostazione posta in viale Diaz interno dove sarà istituito un divieto di circolazione e di sosta tutti i veicoli L’area individuata come capolinea per gli autobus resterà aperta dalle ore 00.00 alle ore 19.00 del 19 luglio. Sarà istituito anche un divieto di sosta a tutti i veicoli su via Sante Tani (nel tratto compreso tra l’uscita della vecchia autostazione e viale Diaz) e sul lato sinistro della direzione di marcia consentita dall’uscita della vecchia autostazione fino all’intersezione con viale Diaz.