Mostra-evento e Museo Civico, tutto parte il 16 maggio

SANSEPOLCRO – Ultimi giorni per i lavori di manutenzione al Museo Civico di Sansepolcro, già in corso da alcuni mesi per predisporre lo stesso alla nuova stagione turistica.

Al termine dei lavori partirà l’allestimento della nuova mostra-evento di Sansepolcro che aprirà i battenti il 16 maggio insieme al Museo. Una riapertura in grande stile, che necessita di qualche giorno in più per garantire tutti i passaggi burocratici e l’allestimento, ora che dal Governo è stato finalmente comunicato il ritorno in zona gialla.

“Dopo i grandi consensi della mostra dedicata a Banksy e i numeri che, nonostante il Covid, ha registrato il nostro Museo nel 2020, siamo pronti per ripartire, per accogliere turisti ma anche i nostri concittadini – dichiara l’assessore Gabriele Marconcini – Nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli della mostra che, siamo sicuri, troverà un grande riscontro. Anche il Museo si sta preparando, con gli ultimi accorgimenti, per ospitare i visitatori in una stagione che si rivelerà fondamentale per tutti noi: per la cultura, per il turismo, per l’economia e per la socialità”.