Mostra mercato gruppo femminile Calcit Arezzo

Da giovedi 26 agosto 2021, presso l’atrio d’onore della Provincia di Arezzo via Ricasoli, ritorna la Mostra mercato del gruppo femminile Calcit!

Le due mostre del 2020 ( edizioni estiva e natalizia) non si sono effettuate causa Covid-19; in questo periodo l’attivita’ del gruppo non si è mai fermata dedicando il loro tempo a preparare lavori di ottimo pregio, prevalentemente manuali, che saranno esposti in questa occasione.

La Mostra resterà aperta fino a Domenica 5 Settembre 2021 con orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (escluso lunedi 30/8 che resterà chiusa).

Il ricavato della Mostra sarà destinato al sostenimento del servizio di cure domiciliare oncologiche – servizio SCUDO.

Per informazioni contattare la segreteria del Calcit di Arezzo – 0575 – 22.200!;

Un grazie anticipato a tutte le persone che vorranno visitare la Mostra e contribuire a sostenere questo servizio così prezioso!