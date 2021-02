Mostra ”Rosai capolavori tra le due guerre (1918 – 1939) a cura di Giovanni Faccenda”

Possibile organizzare visite guidate anche in orari diversi della normale apertura al pubblico, sempre dal lunedì al venerdì e per un massimo per 10 persone per gruppo.

Da quando (lo scorso 21 gennaio) la mostra “Rosai Capolavori tra le due guerre (1918 – 1939) in Palazzo del Podestà curata dal prof. Giovanni Faccenda, è stata riaperta al pubblico, si sta assistendo a un continuo aumento dei visitatori.

Dai 22 visitatori dei primi due giorni di apertura (ricordiamo che la mostra in questo periodo è aperta al pubblico solo nei giorni di giovedì e venerdì dalle 15 alle 19) si è passati ai 44 visitatori (con i primi gruppi anche di visite guidate) della scorsa settimana, per arrivare alle 50 visite di ieri e alle 86 persone già prenotate per visite guidate nella sola giornata di oggi, oltre ai singoli visitatori che hanno effettuato personalmente le prenotazioni.

Dunque in soli 6 giorni di apertura si è già superata la quota complessiva di 200 visitatori. Una richiesta tale che ci ha spinto ad organizzare visite guidate fuori dall’orario di apertura della mostra al pubblico sempre comunque nel periodo compreso dal lunedì al venerdì come previsto dal Dpcm del 14 gennaio che impedisce la visita ai luoghi della cultura nel fine settimana. Oltre a questi risultati che sono incoraggianti e che ci fanno capire come le persone sentano forte il bisogno di iniziative culturali di qualità, la mostra in queste settimane è stata visitata anche da giornalisti di media nazionali e di riviste specializzate che ne stanno diffondendo la promozione nel nostro territorio, anche in vista, speriamo presto, di una riapertura dei confini regionali.

Ma già in questa fase dunque, per chi lo desidera, è possibile organizzare visite guidate a piccoli gruppi (massimo 10 persone per volta) fuori dal normale orario di apertura del giovedì e venerdì pomeriggio, in piena sicurezza, rivolgendosi a questi contatti: 329-7380387 oppure scrivendo a [email protected]

Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche l’Ufficio Cultura ai numeri 055.9108212/234 oppure scrivere a [email protected],ar.it