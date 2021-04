Mugnai (FI): “Over 80 vaccinati sulla popolazione residente in ogni regione italiana, ecco il dato aggiornato. Toscana sempre in fondo!”

“Ci sono le promesse di Giani e Bezzini – afferma Stefano Mugnai, vice presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera – e poi c’è la cruda realtà. E sono due mondi che proprio non riescono ad incontrarsi.”.

“Giusto due giorni fa – continua Mugnai – Giani di fronte all’ulteriore falla della campagna vaccinale promise che i circa 10.000 70/79enni che, pur avendo la prenotazione per vaccinarsi il 1, avevano appreso tardivamente e in una situazione di caos che non avrebbero potuto effettuare la vaccinazione, sarebbero stati recuperati la notte di Pasqua e di Pasquetta. Ebbene ieri il messaggio era già cambiato: coloro che non avevano avuto la vaccinazione prenotata per il 1 aprile, cioè oggi, la recupereranno il 7 aprile… ma perché continuare a fare annunci che poi vengono sistematicamente smentiti a stretto giro dalla realtà? Tutto questo genera confusione oltre a far perdere tempo prezioso. E perder tempo nelle vaccinazioni delle categorie più a rischio significa causare più contagi gravi e, purtroppo, più decessi.”.

“Stesso discorso per la fallimentare campagna vaccinale agli over 80 – conclude Mugnai -. Nonostante gli annunci di cambio di passo, questa resta la realtà aggiornata ad oggi:

over 80 vaccinati sulla popolazione residente in ogni regione italiana

>70%: Basilicata, Bolzano, Trento

60-70%: Abruzzo, ER, Lazio, Marche, Trento, Piemonte, Veneto

50-60%: Campania, FVG, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria, VdA

<50%: Calabria, Sicilia e Toscana.”