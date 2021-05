Muore la figlia di Fabrizio Meoni, il Sindaco Mario Agnelli proclama il lutto cittadino

E’ morta Chiara, la figlia di Fabrizio Meoni, il grande pilota della Dakar e dei rally. Chiara aveva solo 18 anni un male incurabile se l’è portata via nel giro di pochi mesi.

Con questo messaggio sulla sua pagina facebook il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha dato l’ultimo saluti a Chiara e ha indetto per l’intera giornata di domani il lutto cittadino:

“Cara Chiara,

sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui.

Hai avuto però anche una madre e un fratello straordinari che hanno dimostrato di essere speciali esattamente come Fabrizio e sai perfettamente a cosa mi riferisco.

In quanto a me e alla mia promessa non mantenuta, ti chiedo di perdonarmi perché non sono stato in grado di fare quello che ti avevo detto e di cui ero anche tenacemente convinto.

Adesso cercando di contenere il nostro dolore e non sarà per niente facile perché anche per me nulla sarà come prima, proclamo per l’intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni.

Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo.”

Alla mamma Elena e al fratello Goiele le condoglianze più sincere da parte della redazione di ArezzoWeb Informa.