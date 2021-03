Museo di Lucignano, le attività di aprile

La Società Innovative Multiservice, gestore del Museo di Lucignano, prosegue con le attività culturali online anche durante il mese di aprile 2021 finalizzate alla valorizzazione del Museo di Lucignano.

Continuerà l’iniziativa dal titolo “Lucignano on air”, che prevede la pubblicazione sui canali social dedicati, di approfondimenti legati al Comune di Lucignano e l’hinterland. Dopo gli approfondimenti sulle opere del Museo, sulla storia del Comune e sui principali monumenti presenti a Lucignano, dedicheremo questo spazio per approfondire le manifestazioni, il folklore, i prodotti tipici del territorio caratterizzanti del territorio. I focus, che hanno riscosso numerosi interazioni e apprezzamenti, saranno pubblicati ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Proseguirà inoltre lo sportello virtuale dell’Ufficio turistico del Comune di Lucignano attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom Meetings, mediante il quale l’utente/turista, da qualsiasi parte del mondo, potrà richiedere informazioni o curiosità sul Museo, sul Comune e sul territorio di Lucignano, anche in lingua inglese! Lo sportello virtuale sarà attivo tutti i giovedì del mese di aprile dalle 17:00 alle 18:00, accedendo alla piattaforma Zoom Meetings cliccando il link presente sui canali social istituzionali.

Visto il successo riscontrato in questi mesi, continueranno inoltre le visite guidate online dell’iniziativa “MuseOnline”, che permetteranno di ammirare le opere del Museo anche in questo periodo di chiusura. Per il mese di aprile sono previsti due appuntamenti: domenica 11 e domenica 25 aprile, alle ore 11. Info e condizioni sul sito del museo https://museolucignano.ticka.it/

“È un periodo molto difficile per i musei e in generale per il mondo della cultura – commenta l’Amministratore unico della Società Innovative Multiservice, attuale gestore del Museo – Visti gli ottimi risultati ottenuti dalle molteplici attività proposte dal mese di Novembre ad oggi su piattaforme digitali e canali social dedicati, ritengo sia opportuno continuare ad aprire le porte del Museo di Lucignano, prezioso scrigno di numerose opere di rilievo, sfruttando al meglio tutte le potenzialità del Web e dello streaming, abbattendo ogni limitazione correlata alle misure di prevenzione per la diffusione del Covid.

Tutto ciò è possibile grazie alla forte intesa che abbiamo con l’Amministrazione comunale di Lucignano, promotrice dell’ampliamento del wi-fi del Museo e primo sostenitore delle nostre attività di promozione e valorizzazione del borgo lucignanese”.

