Nasce l’ASD Ciclisti Castiglionesi

Martedì 13 aprile 2021, questa la data che ha visto nascere una nuova realtà sportiva a Castiglion Fiorentino. Si chiama “Ciclisti Castiglionesi ASD” e potremmo dire che è non figlia, ma nipote di quell’ “Unione Velocipedistica Castiglionese” sorta Il 18 marzo del 1919 (un omaggio al primo campionissimo Costante Girardengo nato il 18 marzo 1893?) grazie al maestro Grifoni e ad un manipolo di visionari.

Anche per i ragazzi della ” Ciclisti Castiglionesi ASD ” l’intenzione è quella di cementare ulteriormente un gruppo di amici accomunati dalla passione per la bicicletta in tutte le sue forme e sfaccettature.

Infatti per Roberto Mancini (presidente) Vittorio Landucci (vicepresidente) Luca Montelatici ( tesoriere) e Andrea Landucci, Michele Lazzeroni, Sauro Bartolini, Lorenzo Baldi e Menci Emanuele (consiglieri) la creazione della squadra non avrà come priorità quella di partecipare a gare ciclo amatori, ma casomai quella di organizzarle.

Continuerà sulla strada intrapresa nel 2020 assieme alla “Biblioteca del Ciclista” nel: creare giornate ecologiche, riproporre ad ottobre la “Festa della Bicicletta”, e ancor prima nel 2019 con l’organizzazione della gara di MTB a Montecchio Vesponi denominata “CASTIGLIONI IN BIKE” oltre a collaborare con le altre realtà sportive locali.

La squadra non sarebbe nata senza il prezioso aiuto degli sponsor che campeggiano nella nuova divisa sociale:

Ecospurgo castiglionese

Pastificio Fabianelli

Autocarrozzeria F. lli Mancini

Ade confezioni

Pierozzi Auto

ErBemalerbe erboristeria

EMC Berti

Almas costruzioni

DJV Italian jewels

Edil amianto

Ad oggi hanno risposto alla chiamata ben 49 ciclisti a riprova della bontà del progetto.

Adesso, come si suol dire in questi casi non ci rimane che pedalare!!