Notiziario e prevendita per Cannara-Arezzo

Prima squadra al lavoro nel primo pomeriggio di oggi sul campo Lebole. Gli amaranto si sono ritrovati dopo le 24 ore di riposo concesse dallo staff tecnico del Cavallino. Lavoro atletico in apertura seguito da esercitazioni tecniche per gli uomini di mister Sussi. In campo con il resto della squadra anche Strambelli che ha svolto anche alcuni giri di campo di corsa insieme a Pizzutelli. Domani sono in programma due sedute di lavoro. La prima alle ore 10 e nel pomeriggio alle ore 14:30.

CANNARA-AREZZO, LA PREVENDITA

Prenderà il via giovedì 16 dicembre la prevendita per la partita tra Cannara e Arezzo, in calendario sabato 18 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Alberto Spoletini. La prevendita sarà attiva solo nei giorni di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 presso la sala stampa dello stadio Comunale. Il biglietto è nominativo – sarà necessario esibire un documento di identità al momento dell’acquisto – e sarà in vendita al costo di 12 euro (biglietto gratuito per gli under 10). Il giorno della partita non sarà possibile acquistare tagliandi presso l’impianto sportivo di Cannara.