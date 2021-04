Nuova tratta ferroviaria Arezzo e Sansepolcro : la Presidente Chiassai Martini incontra il vice Ministro Morelli

Al di là delle aspettative l’ incontro avvenuto lo scorso giovedì 8 aprile 2021 in video conferenza tra la Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini ed il vice Ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli avente ad oggetto il rinnovato interessamento per un progetto da diversi anni in cantiere e mai realizzato che ha a riguardo la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria tra Arezzo e Sansepolcro.

Durante l’ incontro, al quale hanno anche partecipato il Consigliere di Maggioranza Marco Morbidelli ed il prof. Mancini Proietti, la Presidente ha avuto così modo di illustrare al Vice Ministro, che ne ha preso accurata nota, la bontà dell’ opera e del suo interesse nazionale dal punto di vista strategico. Un tracciato di circa 20 km, per diversi tratti in galleria, che offra risposte alla politica nazionale di porre in continuità le attuali reti deboli nazionali rispetto alla linea l’alta velocità, quale stralcio funzionale di un progetto più ambizioso che dovrebbe proseguire da Sansepolcro a Rimini e quindi innestandosi sulla linea adriatica fino a Venezia.

Ciò permetterebbe di mettere l’Italia in stretto raccordo con l’Europa dell’ est e dei relativi mercati, alleggerendo il notevole carico passeggeri e merci che transita sull’asse Bologna Firenze Roma, e che sarebbe sicuramente ben vista anche in termini di sviluppo economico nazionale ed europeo. Un progetto, ha continuato la Presidente Chiassai Martini rivolta al Vice Ministro, che la Provincia di Arezzo fin dagli anni 2004-2010, ha iniziato ad elaborare unitamente alla Regione Toscana trovando allora un suo inserimento nel piano delle Grandi Infrastrutture nella legge obiettivo del 2011, ma rimanendo tuttavia ancora oggi irrealizzata per carenza di risorse.

Come concordato con il Vice Ministro Morelli, con il Recovery Plan, sia direttamente che indirettamente ai succedanei Recovery fund e alla Next Generation EU, si avrebbe quindi la possibilità di trovare in prospettiva e quindi nei prossimi mesi quelle risorse necessarie a finanziare l’ opera. Una occasione quindi imperdibile per offrire finalmente una soluzione non solo di alcune esigenze locali dei comuni della Valtiberina, ma anche al problema di due regioni, la Toscana e l’Umbria, risolvendo un problema infrastrutturale nazionale ed europeo in termini di sviluppo integrativo ferroviario. Un progetto che ha pertanto trovato il pieno interesse del Vice Ministro ad essere ulteriormente ripreso e verificato nella sua fattibilità pur esprimendo fiducia al riguardo.

L’ occasione dell’ Incontro, fortemente voluto dalla Presidente Chiassai Martini e propiziato anche dal fattivo interessamento del Sottosegretario di Stato onorevole Tiziana Nisini a sua volta sempre attenta ai bisogni del territorio aretino, è stata anche quella per informare il Vice Ministro di una altrettanta grande opera ad oggi in cantiere, che interessa la nostra comunità che è appunto il progetto per Ponte Buriano. Un’ opera a sua volta strategica sia dal punto di vista storico, che ha a sua volta molto incuriosito il Vice Ministro che ha a questo punto accolto l’ invito della Presidente a fare visita al nostro territorio proprio per avere occasione di vedere di persona lo stato dei luoghi e la bontà delle iniziative proposte.11