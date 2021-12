Nuovo primario di Chirurgia, “Dalla Asl rassicurazioni su tempi brevi”

SANSEPOLCRO – “Abbiamo avuto rassicurazioni sulla rapida procedura per la nomina del nuovo primario di Chirurgia dell’ospedale di Sansepolcro. Siamo in costante contatto con l’Azienda Sanitaria anche su questo fronte, per tutelare il nostro presidio e i cittadini”.

Sono le parole di Mario Menichella, assessore alla Sanità del Comune di Sansepolcro, dopo la notizia che il primario di Chirurgia andrà a lavorare in un altro ospedale toscano. “In una videoconferenza dell’articolazione zonale, con tutti i sindaci della vallata, il direttore generale D’Urso ci ha assicurato che l’Unità Operativa Complessa rimane e che sarà guidata da un nuovo direttore. Restiamo quindi in attesa di sapere il nome del professionista, che consentirà di portare avanti gli impegni e i progetti previsti per la Chirurgia di Sansepolcro, fondamentale per tutta la nostra vallata”.

Riguardo invece alla Pediatria del Territorio e alla notizia della cessazione dell’attività da parte di Giuseppe Losi, appresa dai giornali, Menichella sottolinea: “Avremmo preferito essere informati prima e in modo ufficiale dalla Azienda Sanitaria. Ci sembra questo l’iter istituzionale più corretto. Speriamo quindi che la comunicazione tra Comune e Asl possa essere più tempestiva. In ogni caso, Losi garantirà la sua presenza fino al 17 gennaio e poi subentrerà una pediatra, Raffaella Zannolli. Ci rincuora il fatto che il disagio per le famiglie sarà limitato”.

Riguardo alle vaccinazioni pediatriche contro il Covid, l’assessore ricorda che saranno effettuate il 18, 24 e 31 dicembre al Foro Boario e che già numerose sono le prenotazioni. “Ci sembra un buon segnale, a dimostrazione che le famiglie hanno capito l’importanza del vaccino”. Menichella ribadisce il massimo impegno dell’amministrazione comunale per il buon esito della campagna vaccinale.