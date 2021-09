Obbligo vaccinale, Varchi (Fdi) a iNews24.it: “Draghi vuole contrastare il virus o far vendere vaccini alle case farmaceutiche?“

Chiediamo al governo qual è il vero obiettivo da perseguire: prevenire la diffusione del contagio o consentire alle case farmaceutiche di aumentare il fatturato vendendo più vaccini?”

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la deputata di Fdi, Carolina Varchi, che ha poi proseguito: “Perché se vogliamo fermare il contagio allora è necessario implementare le misure legate al tracciamento e sviluppare protocolli di cura domiciliare per evitare le ospedalizzazioni. Se invece la priorità è quella di favorire la maggior commercializzazione dei vaccini, allora ecco spiegate tutte queste misure che vogliono costringere gli italiani, non con un’imposizione , che pure è stata paventata ieri da Draghi, ma con un obbligo mascherato come quello del Green pass, e noi su questo non possiamo essere d’accordo”.

Varchi ha poi dichiarato: “Come fa il premier a dire che sulla scuola e sui trasporti abbiamo operato la prevenzione necessaria quando invece è sotto gli occhi di tutti che non è stato fatto nulla per migliorare la sicurezza di questi settori? Francamente non solo non abbiamo visto alcuna preparazione da parte del governo, ma al contrario abbiamo assistito ad una palese improvvisazione”. Sui vaccini, l’esponente di Fdi ha commentato: “Non evitano il contagio, ma attenuano le conseguenze del virus. È inutile dire che il vaccino è un atto d’amore verso gli altri, il vaccino è un atto d’amore verso se stessi.

La lotta al Covid deve essere globale, quindi anche attraverso il tracciamento e le cure domiciliari, perché il vaccino da solo non basta”. Sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti della ministra Lamorgese, Varchi ha poi concluso : “Riteniamo che sia l’intero governo a dover esser sfiduciato, tuttavia nel momento in cui il ministro Lamorgese settimana dopo settimana colleziona una serie di figure barbine che vanno dalla non gestione dei flussi migratori fino alla sicurezza e all’ordine pubblico, allora quanto meno vorremmo sottolineare la necessità di una mozione di sfiducia individuale”