Olmoponte Arezzo Vs. Rassina 1 – 2

OLMOPONTE AREZZO: Casini, Peruzzi, Dragoni (26’ Di Sorbo), Galli, Gjolekaj (dal 23’stTaliadira), Gallorini, Resti, Buoncompagni, Castellucci, Gori, Pecorelli

A disposizione: Mattani, Pajo, Fiore , Scricciolo, Marraghini, Cannata, Arturi. All. David Nofri.

RASSINA: De Marco, Contemori, Poponcini, Ezechielli, Fracassi, Coulibaly, Donati (48’stDattile), Gardeschi, Falsini, Terrazzi, Rossetti

A disposizione: Andreucci, Oretti, Giannini, Ould Amri, Farsetti, Venturi. All. Nicola Occhiolini.

Arbitro: Samuele Guiducci sez. Firenze

Con una doppietta di Poponcini il Rassina liquida la pratica Olmo e dimostra di essere squadra quadrata e ben assemblata in grado di poter competere alla pari con qualsiasi avversario per il primato in questo campionato. Vincere in casa dell’Olmoponte non è facile ed esserci riusciti dopo che qualche minuto prima gli olmopontini, in maniera fortuita avevano pareggiato, rende l’impresa compiuta ancora più importante e bella.

Ma veniamo alla cronaca. Al 5’ pericolo per il Rassina con l’Olmoponte che va in contropiede con Castellucci innescato sulla destra ma fermato per fuorigioco. Un’azione che fa comunque vedere le potenzialità offensive dei locali dotati di uomini veloci e in grado di impensierire i difensori. All’8’ buona occasione per i biancoverdi con Gardeschi che entra in area e si scontra con Casini in uscita.

Scontro fortuito senza conseguenze. Partita che nei primi dieci minuti stenta a decollare con le due squadre che badano essenzialmente a controllarsi reciprocamente senza azioni degne di nota. Gioco spezzettato anche da punizioni comminate da una parte e dall’altra per falli da gioco senza cattiveria. Al 14’ Terrazzi si trova un buon pallone a centro area ma il suo tiro, centrale, è facile preda di Casini che blocca con sicurezza.

Al 19 angolo per Olmoponte con Gallorini che sfiora pallone di testa senza effettuare la deviazione vincente ed il pallone è preda di Casini. L’Olmoponte cerca di premere ma l’azione è poco lucida ed hanno buon gioco i difensori biancoverdi sempre attenti nell’evitare problemi al proprio portiere.

Al 24’ Falsini al limite da posizione centrale effettua un tiro potente ma la conclusione non è precisa ed il pallone termina sulla sinistra della porta difesa da Casini. Buona azzione di Casini al 30’ quando va sulla sinistra e crossa al centro dell’area dove però la difesa olmopontina libera senza correre particolari pericoli.

Al 32’ ancora Rassina pericoloso con Terrazzi che da destra crossa verso sinistra dove Gardeschi per un soffio non riesce ad intervenire e l’azione sfuma. Grande occasione per il Rassina su punizione dalla trequarti sinistra il pallone arriova a centro area ma Falsini non riesce a colpire a la sfera a botta sicura e ne scaturisce un angolo sugli sviluppi del quale l’Olmoponte libera l’area senza difficoltà.

Ripresa subito aggressiva del Rassina al 2’ con Terrazzi che dalla trquarti di destra batte punizione in area deviata in angolo sugli sviluppi Ezzechielli di testa manda di poco alto sopra traversa. Al 4’ Rossetti sulla zona centrale tenta di andare via in velocità ma il pallone è arpionato da Gjolekaj in scivolata che interrompe l’azione.

Al 7’ angolo per l’OLmoponte ma il pallone termina sul fondo senza essere sfruttato a dovere dai locali. Ancora locali in avanti al 9 con Buoncompagni anticipato da De Marco in uscita.

Al 10’ punizione dal limite destro di Poponcini pallone carambola in area tira Coulibaly poi altra carambola in area coon Casini che in qualche modo riesce a mandare in angolo. Il Rassina insiste e conquista due angoli consecutivi dove la difesa dell’Olmoponte riesce a liberare con affanno anche per l’approssimazione conclusiva degli attaccanti biancoverdi che pressano ma non riescono a vedere la porta avversaria.

Al 16’ Contemori ruba palla sulla destra e va avanti scambiando con Terrazzi poi riceve di nuovo il pallone e crossa con pallone che sbatte sul braccio di Di Sorbo ma l’arbitro lascia proseguire e l’azione sfuma. Al 18’ Terrazzi crossa verso destra ma Rossetti e falsini si ostacolano a vicenda e il pallone finisce fuori.

Al 20’ angolo per Olmoponte con arbitro che interrompe azione per fallo su Poponcini. Grande occasione al 23’ per il Rassina con Rossetti che dal limite centrale scocca un gran tiro che Casini ad impresa riesce a vanificare con una grande parata ad impresa all’incrocio sinistro.

Al 24’ il Rassina passa in vantaggio su punizione calciata dal limite destro da Poponcini che manda il pallone in rete alla destra del portiere . il Rassina in questa fase di gioco alza il baricentro nel tentativo di incrementare il punteggio ed al 31 Terrazzi viene atterrato al limite centrale e conquista una punizione batte l’attaccante con pallone che si infrange sulla barriera.

Al 37’ l’Olmoponte alleggerisce la pressione ed ottiene una punizione al limite dell’area centrale e i biancoverdi piazzanobarriera centrale che salta pallone va piano verso la porta dove De Marco si fa sorprendere facendo passare pallone sotto le mani . Un goal imprevisto e che rimette in partita gli olmopontini che per tutto il secondo tempo avevano sofferto il gioco di un Rassina volitivo ed attento.

Al 44’ il Rassina si riporta in vantaggio con Poponcini che dalla trequarti sinistra scocca un gran tiro che manda la sfera in rete alla sinistra del portiere. Una rete incredibile che testimonia il buon momento realizzativo del difensore biancoverde. In pieno recupero angolo per l’Olmoponte senza niente di fatto.