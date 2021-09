Oltre 125 mila euro per la messa in sicurezza della strada Alessandro Volta di Anghiari: al via il cantiere

Il progetto di messa in sicurezza della strada Alessandro Volta di Anghiari diventa realtà: il tratto che collega il capoluogo al cimitero sarà così oggetto di interventi di riqualificazione con nuovi punti luce, la realizzazione di un marciapiede e di un muro di contenimento nel lato monte, in modo da eliminare ogni rischio idrogeologico per le abitazioni della zona.

“Un altro obiettivo centrato dall’amministrazione, un’altra area di Anghiari che viene riqualificata e diventa più sicura – ha commentato il sindaco Alessandro Polcri – si tratta di un intervento atteso da anni per l’abitato del luogo e per gli innumerevoli cittadini che si recano al cimitero, che ha l’obiettivo appunto di mettere in sicurezza i pedoni riqualificando l’intera strada. Dopo l’assegnazione dei lavori, inizia la parte concreta con il via al cantiere e ai lavori per un investimento di oltre 125 mila euro”.