Orientamento scolastico, il futuro si sceglie anche su Tik Tok

Quattro giovanissimi tiktokers, seguiti da 2,5 milioni di follower in totale, scendono in campo con Lorenzo Baglioni, a fianco di Regione Toscana e Giovanisì per aiutare i ragazzi a scegliere la scuola superiore giusta.

Sofia Crisafulli frequenta l’istituto turistico e parla quattro lingue: per lei sono la chiave per viaggiare e costruirsi un futuro, anche al di fuori dell’attività sui social. Giovanni Bonaccini ama lo sport (gioca come attaccante nello Scandicci Calcio) e per coniugare la sua passione con lo studio ha scelto il liceo scientifico sportivo. Eleonora Locci studia all’Università di Firenze Giurisprudenza italo-francese: sui suoi profili organizza seguitissime “live studio”, dirette mentre studia con i suoi followers in collegamento: “Sono un modo per aiutarmi e aiutare chi mi segue a concentrarsi” afferma. Dago Bonard ha 17 anni e frequenta l’istituto tecnico per geometri a Treviso: è diventato popolare con la partecipazione al programma Rai Il Collegio nel ruolo di studente.

Sofia, Giovanni, Eleonora e Dago sono i giovanissimi influencer che affiancheranno il testimonial Lorenzo Baglioni in “La scuola giusta per te? Piuttosto che scegliere a caso, giovanisi.it”, campagna di comunicazione – realizzata da Regione Toscana (Assessorato Istruzione e formazione) e Giovanisì (il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, struttura di Fondazione Sistema Toscana), in collaborazione anche con l’Ufficio Scolastico Regionale, e finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo (Fse) – a supporto delle misure e delle attività elaborate dalla Regione per l’orientamento scolastico.

Regione Toscana è infatti impegnata da tempo sul tema dell’orientamento, come strumento per il contrasto dell’abbandono scolastico, attraverso molteplici azioni che accompagnano gli studenti in tutto il loro percorso di istruzione. Azioni che quest’anno sono arricchite da una campagna di comunicazione appositamente pensata per le studentesse e gli studenti, giocando sul loro linguaggio e sugli strumenti maggiormente utilizzati per comunicare.

La campagna di comunicazione “La scuola giusta per te? Piuttosto che scegliere a caso, giovanisi.it” è approdata ufficialmente su Tik Tok, in contemporanea al debutto di Giovanisì sul medesimo social network, il più frequentato dai giovanissimi. Il debutto è avvenuto ieri sera, annunciato con una diretta Instagram lanciata dai profili dei tiktoker e dal profilo Giovanisì (profilo tik tok e IG).

Nella diretta il cantautore toscano Lorenzo Baglioni, autore del brano “Piuttosto che” da 621 mila visualizzazioni sui suoi canali social, ha presentato la campagna e ha dialogato a rotazione con i quattro influencer per ricordare ai ragazzi l’importanza della scelta del percorso scolastico.

I tiktoker, ognuno con esperienze scolastiche diverse, hanno raccontato perché hanno scelto il loro indirizzo di studi, le loro materie preferite, invitando i followers a seguire i contenuti che si alterneranno nei prossimi mesi sui loro profili e su quello di Giovanisì.

“Ognuno deve valutare in base alle proprie passioni e obbiettivi il percorso scolastico più idoneo da intraprendere, deve essere una scelta consapevole e questa iniziativa è molto importante perché vi aiuta proprio a fare questo” hanno detto ai loro coetanei i giovanissimi talent.

“Non esiste un indirizzo scolastico migliore degli altri, ma quello più indicato per ciascuno e questo progetto ci insegna che si può anche ri-orientarsi lungo il percorso, cambiare scelta” ha aggiunto Baglioni.

La campagna si articolerà in 12 tiktok sul profilo di Giovanisì e quattro sui profili dei talent, alternando informazione e intrattenimento ma sempre sul tema dell’orientamento scolastico, ogni contenuto avrà i tag @giovanisi.it., #giovanisi, #regionetoscana, #lascuolagiustaperte e sarà oggetto di repost con il tag @giovanisi.it.