Orientamento scolastico per l’economia della Valdichiana

Si terrà venerdì 19 novembre alle ore 16.30, presso il Teatro Rosini di Lucignano (Via Roma, 1BIS, 52046 Lucignano AR), un incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese. Al centro del dibattito i fabbisogni di professionalità delle imprese, la disoccupazione giovanile e le opportunità per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

“Nei prossimi 10 anni un miliardo di giovani entrerà nel mondo del lavoro e solo il 40% svolgerà professioni che esistono già – dice Giovanni Tiezzi, Presidente del Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud – secondo una ricerca di McKinsey, circa il 45% delle attività lavorative esistenti sono già computerizzabili con le tecnologie attuali; se migliora la capacità di comprensione linguistica dei software si potrà aggiungere un altro 13%, arrivando così a sfiorare il 60%.

Premesso questo, è purtroppo frequente che i giovani non sviluppino competenze corrispondenti alle reali richieste del mercato del lavoro; le imprese, dal canto loro, non riescono a trovare giovani con capacità adeguate alle loro esigenze – spiega Tiezzi – per agevolare il dialogo fra scuola ed impresa e per fornire ai giovani utili informazioni sugli effettivi fabbisogni lavorativi del territorio, la nostra Associazione organizza frequenti momenti di orientamento con le scuole, gli studenti e le loro famiglie.

Quest’anno lo faremo attraverso l’ascolto e la valorizzazione dei contributi delle istituzioni, degli imprenditori e dei dirigenti e orientatori scolastici, illustrando alcuni dati statistici inerenti il territorio della Valdichiana per capire quali siano le novità sul fronte dell’offerta formativa e del mercato del lavoro”.

“Non è facile, per una ragazza o un ragazzo di 13 anni, scegliere la scuola superiore in cui iscriversi: orientarsi verso un liceo, un tecnico o un professionale è un’opzione che determinerà il proprio progetto di vita – dice Cristiano Rossi Preside IC Lucignano “Rita Levi-Montalcini” – conoscere il proprio territorio e la sua realtà economica e culturale può aiutare a scegliere con maggiore consapevolezza la scuola superiore in cui iscriversi: le aziende produttive, commerciali, o che erogano servizi, particolarmente attive in Valdichiana, richiedono, infatti, competenze di tipo tecnico, scientifico, professionale, di marketing, che le nostre scuole concorrono a formare. Conoscere le opportunità del territorio, insieme ad una riflessione sulle proprie attitudini e interessi può, quindi, aiutare a determinare una scelta più efficace.”

“Ringrazio Confindustria che ha promosso, dopo lo stop forzato dello scorso anno, imposto dall’emergenza sanitaria, la giornata di Orientamento scolastico per l’economia della Valdichiana, appuntamento di fondamentale importanza per tutti i giovani della vallata – dice Roberta Casini, Sindaco del Comune di Lucignano – ringrazio il Dirigente scolastico di Lucignano Cristiano Rossi per aver continuato questa bellissima esperienza. L’obiettivo di questo incontro è quello di mettere a confronto le aziende, con la presenza di Confindustria, i ragazzi, i loro familiari e le istituzioni (saranno presenti i Sindaci della Valdichiana aretina e senese), questo per capire ed orientare gli studenti nella scelta in modo consapevole. Vogliamo far capire ai ragazzi e alle loro famiglie quello che il nostro territorio offre e di cui ha bisogno così da permettergli di fare la scelta migliore per il loro futuro.”

Oltre al Sindaco Roberta Casini interverranno all’iniziativa: Maria De Palma (Sindaco di Marciano della Chiana), Andrea Tavarnesi (Sindaco di Civitella in Val di Chiana), Andrea Francini (Sindaco di Trequanda), Massimo Guasconi (Presidente CCIAA Arezzo Siena) e Roberto Curtolo (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Arezzo). Per partecipare all’incontro in presenza è necessario essere in possesso di green pass.