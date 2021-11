Orobica Calcio Bergamo – ACF Arezzo 1-2: Vicchiarello e Paganini in rete, ribaltato il risultato nella ripresa

La settima giornata di campionato per le citte amaranto si svolge al Centro Sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio, fuori casa per le ragazze di mister Testini. Dalle 14:30 in poi l’ACF Arezzo, capolista provvisoria di campionato insieme al Pinerolo, scenderà in campo contro l’Orobica Calcio Bergamo.

Primo tempo

Al 6′ Verdi si libera ed espugna l’area di rigore col dribbling, ma Salvi respinge il pallone: è il primo squillo dell’Arezzo in partita. Segue un tiro preciso di Razzolini verso lo specchio, troppo centrale, troppo facile da parare. Al 20′ l’Arezzo conquista un calcio di rigore per mani in area. Si incarica della battuta Vicchiarello che purtroppo si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario, trovando la difesa vigile in corner della portiera orobica. Niente da fare per le calciatrici di mister Testini. Al 22′ Razzolini arriva vicina alla porta avversaria e passa a Ceccarelli, però il pallone non va a destinazione. La prima rete è firmata dall’Orobica Calcio Bergamo al 27′, nello specifico da Salvi che scova in diagonale lo spazio per indirizzare il pallone in rete. Al 32′ Ceccarelli si libera bene e tenta il pallonetto: altro sforzo inutile per le amaranto. L’Arezzo non riesce a recuperare prima del tramonto del primo tempo.

Secondo tempo

Al 6′ calcio di punizione per le nerazzurre, per fortuna Valgimigli allontana il pallone dall’area. Le bergamasche operano un pressing intenso sulle amaranto, non facendole giocare al meglio. Al 18′ entra Gnisci al posto di Zelli. Poco prima e poco dopo il direttore di gara sfodera il cartellino giallo per Pasquali e Tuteri, poi Paganini sostituisce la capitana Verdi. Le aretine non riescono a liberarsi dai sabotaggi delle rivali lombarde e anche il secondo tempo sembra volgere al peggio per le giocatrici di Testini. Tutto cambia al 29′, quando un calcio di punizione dà la possibilità a Vicchiarello di rimediare all’errore dal dischetto del primo tempo e lei centra il riscatto al 38′. È 1-1, un pareggio che dura poco per fortuna delle citte amaranto. Per il ribaltone basta attendere il 45′ e l’intervento di Paganini, che porta a casa il secondo gol di campionato. Una conclusione da fuori area che permette ai tifosi di esultare a fianco delle calciatrici amaranto. Fine partita, sesta vittoria di fila per l’ACF Arezzo.

TABELLINO

OROBICA CALCIO BERGAMO: Dilettuso, Salvi, De Vecchis, Foti, Valletta (39′ Lazzarri), De Biase (74′ Fumagalli), Magni, Visani, Casini, Madaschi, Kass. A disp. Demarchi, Valtorta, Basso, Lazzari, Naldoni, Fumagalli, Vigani, Poeta, Bertazzoli

Allenatrice: Marianna Marini

ACF AREZZO: Valgimigli, Tuteri, Costantino, Orlandi, Razzolini, Ceccarelli, Verdi (74′ Paganini), Zelli (63′ Gnisci), Pasquali, Vicchiarello, Ferretti. A disp. Aliquò, Zijlma, Paganini, Sabia, Gnisci, Cirri, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

Marcatrici: 27′ Salvi (primo tempo); 38′ Vicchiarello, 45′ Paganini (secondo tempo)

Ammonite: Casini, Pasquali, Tuteri, Fumagalli, Visani, Salvi, Costantino

Direttore di gara: Andrea Munfuletto

Assistenti: Lucia Ruggeri, Andrea Balestra