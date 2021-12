Panariello sceglie Anghiari per preparare il suo nuovo spettacolo

Giorgio Panariello ha scelto Anghiari per preparare il suo prossimo spettacolo dal titolo ‘La Favola Mia’, in scena in tutti i teatri d’Italia dal prossimo 24 gennaio. Ancora una volta quindi i riflettori si sono accesi sul borgo storico di Anghiari, apprezzato e fotografato dal comico toscano. A fare da cicerone durante la visita è stata l’assessore Ilaria Lorenzini che nel week end ha accompagnato Panariello tra le vie del centro storico, guidandolo durante la visita al Museo della Battaglia e a Palazzo Pretorio.

Durante i 4 i giorni in cui il comico e il suo staff, compreso l’autore televisivo Walter Santillo, sono rimasti ad Anghiari, hanno soggiornato a Podere Tovari cenando al ristorante da Alighierio. Da qui l’idea di dedicare un’intera giornata alla visita del borgo accompagnati dall’assessore al turismo Ilaria Lorenzini. Panariello è dovuto ripartire domenica mattina dispiaciuto per non essere rimasto allo spettacolo serale di “Anghiari si accende”, con le mura, i vicoli e le piazzette del centro storico illuminati da candele e torce in un’atmosfera magica. L’evento che ha visto tanta partecipazione, sarà ripetuto il 26 dicembre.

“Mentre io lavoro, questi signori alle mie spalle che sarebbero i miei autori aspettano di mangiare – ha detto lo stesso Panariello in un video nel proprio profilo Instagram ufficiale, con il suo classico slang toscano – siamo qua ad Anghiari, in un posto meraviglioso: stiamo lavorando per preparare il copione del prossimo spettacolo dal titolo ‘La favola mia’ che andrà in tutti i teatri italiani dal 24 gennaio”.



“Ancora una volta i riflettori si accendono su Anghiari e sui bellissimi scorci che regala il nostro borgo, ricco di arte e di storia – ha commentato l’assessore Lorenzini – è stato un piacere per me accompagnare Panariello durante la sua visita, l’ho visto sorpreso, curioso ed entusiasta. Ha fotografato, filmato e apprezzato ogni angolo, raccogliendo informazioni e facendo domande, ci siamo divertiti, abbiamo riso ed è stata l’occasione per dare visibilità alla nostra cittadina sempre più attrattivo da un punto di vista turistico”.