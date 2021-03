“Parlando di musica” è la nuova iniziativa online della Fondazione Ivan Bruschi

Arezzo, 4 marzo 2021 – In partenza una nuova serie di appuntamenti online gratuiti ideati dalla Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca, realizzati grazie all’intervento del Maestro Roberto Pasquini, presidente dell’Associazione Musicisti Aretini e con la collaborazione di Officine della Cultura.

“Parlando di musica. Grandi maestri a confronto” è il nuovo format che a partire da sabato 13 marzo fino al 15 maggio presenterà attraverso il profilo facebook.com/casamuseo.ivanbruschi una serie di incontri con artisti internazionali, quali Bruno Canino, Lorenzo Iosco, Laura Marzadori e Giampaolo Pretto: quattro interviste con contributi musicali per continuare a sognare e riflettere sulla grande arte della musica.

La rassegna rappresenta un’occasione per scoprire in modo originale e attraverso un punto di vista esclusivo l’interpretazione di affermati musicisti, rivolta a tutti gli interessati e in particolare agli appassionati che negli ultimi 15 anni hanno apprezzato la musica classica suonata nelle suggestive sale di Casa Bruschi in occasione dell’annuale Stagione Concertistica Internazionale, tradizionalmente proposta in questi mesi e che per il 2021 la Fondazione intende programmare nella seconda parte dell’anno.

“Il mondo della musica e in generale quello dello spettacolo dal vivo soffre ormai da un anno una chiusura forzata e un silenzio assordante, visto che questo lungo stop ci ha reso muti e sordi di fronte alla nostra arte, alla ricerca di una via di uscita all’isolamento” – commenta Roberto Pasquini, presidente dell’Associazione Musicisti Aretini. – “Ecco il perché di questi incontri con importanti musicisti del panorama nazionale: quattro videointerviste che guardino al mondo della musica dal retropalco, nel backstage, dove si forgiano i concerti, spiegando come si interpreta una partitura, perché si compiono delle scelte musicali o se ne fanno altre, cosa voglia dire guidare un’orchestra di livello mondiale, e chi siano e cosa desiderino oggi i musicisti a tutte le latitudini.”

Il primo evento è previsto sabato 13 marzo alle ore 17,00 con la presenza di Lorenzo Iosco, talento aretino, da anni apprezzato clarinettista della Hong Kong Symphony Orchestra, che insieme a Roberto Pasquini presenterà riflessioni e suggestioni musicali sul tema “La musica ai tempi del Covid: nuove strategie e forme comunicative per l’arte dei suoni”.

Gli appuntamenti del format “Parlando di musica. Grandi maestri a confronto” proseguiranno sul profilo facebook.com/casamuseo.ivanbruschi.

Sabato 17 aprile, ore 17,00: Bruno Canino, pianista internazionale, “La lettura delle sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven, uno sguardo sull’abisso.”

Sabato 8 maggio, ore 17,00: Giampaolo Pretto, direttore dell’Orchestra Filarmonica di Torino e primo flauto dell’Orchestra Nazionale della RAI, “L’interpretazione musicale, un orizzonte senza confine.”

Sabato 15 maggio, ore 17,00: Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra della Scala di Milano, “Il ruolo della spalla di una grande orchestra mondiale, come gestire lo stress e costruire un rapporto positivo con l’orchestra e il direttore”.

Per i dettagli consultare il sito www.fondazioneivanbruschi.it