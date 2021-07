Parte con il primo giorno di Luglio  E..stateInFamiglia 2021 del Comune di Subbiano Musica, letture dantesche, concerti,  “Musica e Solidarietà”

“L’estate che ci apprestiamo a vivere, per la nostra realtà territoriale, sarà un periodo denso di appuntamenti.” Ha dichiarato l’Assessore Paolo Domini” Infatti, dopo un lungo tempo nel quale le attività artistiche e culturali sono state fortemente penalizzate dalla pandemia, abbiamo ritenuto doveroso riprendere il cammino che avevamo avviato nel periodo pre-covid, predisponendo un programma estivo che sia “InFAMIGLIA” ma anche “InCULTURA” articolato che, crediamo, possa andare incontro ai vari interessi dei nostri cittadini e di tutti coloro che, ci auguriamo, sceglieranno di raggiungere Subbiano anche per assistere ai vari eventi e manifestazioni che abbiamo in programma”

L’estate “InFAMIGLIA” a Subbiano inizia Giovedì 1° luglio quando ospiterà ,nella cornice della piazzetta sotto le Mura, la ” Band 23”, capitanata dal frontman Gianni Tei, che nel panorama aretino è tra i gruppi Live più popolari che faranno apprezzare la musica dei grandi protagonisti italiani. Alle ore 21 inizia il concerto sul Lungarno, sotto la Torre Medievale, con le cover di Vasco Rossi, Negrita e Ligabue per uno spettacolo gratuito, ma con finalità benefiche, perché, da quando sono nati come gruppo nel 2017, Gianni , Mirko, Stella, Niccolo’ e Massimo si esibiscono sempre a sostegno del sociale. Le offerte raccolte nella serata di Subbiano saranno destinate alla locale Caritas, da sempre impegnata negli aiuti alle famiglie in difficoltà, ed, ovviamente, in prima linea, assieme ad altre associazioni, anche dall’inizio dell’epidemia Covid19. 90 sono i posti a sedere e il tutto nel rispetto delle norme covid vigenti.