Parte domani, sabato 13 febbraio, la tre giorni di screening a Terranuova Bracciolini

Test antigenici gratuiti per la popolazione e anche per chi lavora nel territorio comunale.

Dopo Sarteano, Chiusi e Sinalunga nella provincia di Siena e Chiusi della Verna e Capolona in provincia di Arezzo, tra sabato 13 e lunedì 15 febbraio “Territori Sicuri”, il programma promosso dalla Regione Toscana di screening attraverso test antigenici, fa tappa a Terranuova Bracciolini.

Le postazioni per i test saranno ubicate nella centrale Piazza della Repubblica e saranno in attività tra le 9 e le 13 e le 14 e le 18.

Per la giornata di sabato si sono prenotati 430 cittadini.

Fino alla mezzanotte di venerdì 12 febbraio sarà possibile prenotarsi per la domenica, il tutto attraverso il sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/

Per chi avesse difficoltà è disponibile il call center aziendale; da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100.

Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale.

Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

Per i fotografi e i giornalisti interessati, il Comune di Terranuova Bracciolini e l’ASUL TSE saranno a disposizione alle ore 10.30 di sabato in piazza della Repubblica; presenti il Sindaco Sergio Chienni ed il Direttore del Distretto Sanitario del Valdarno Patrizia Castellucci.