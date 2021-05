Passaggio del 104° Giro d’Italia: i divieti di transito nel comune di Pratovecchio Stia

In occasione del passaggio del 104° Giro d’Italia, è disposta la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 12 alle 17 e comunque fino al passaggio del fine corsa nella Sr 70 (dal Passo della Consuma fino a Scarpaccia), Sp74 (da Scarpaccia a Stia), via Scarpaccia, via Garibaldi, via Roma, via Vittorio veneto, Sp 310 Bidente (da Stia al Passo della Calla).

In particolare nel comune di Pratovecchio Stia il divieto di transito interesserà il Passo della Consuma in direzione Stia, dopo il ponte sull’Arno a Stia, via Corso Garibaldi, piazza Della Repubblica, Via Adamo Ricci, Via Roma fino all’intersezione con la Sp 310 del Bidente e infine il tratto che va da Stia al Passo della Calla. Il traffico pesante invece sarà bloccato verso i Passi Consuma e Calla dalle ore 11 fino al passaggio della Corsa. Nella zona di Pratovecchio, in piazza del Molino, sarà predisposta un’area per eventuali soste dei mezzi pesanti che si dovessero trovare bloccati.

L’amministrazione comunale di Pratovecchio Stia invita le aziende a veicolare il traffico in entrata e in uscita verso Arezzo negli orari in cui sarà attivo il blocco della circolazione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, si ricorda che:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato alla sospensione sopra indicata);

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal

transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato alla sospensione sopra

indicata);

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano

ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;