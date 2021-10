Passaggio di consegne, la fascia tricolore a Innocenti

SANSEPOLCRO – Passaggio di consegne tra il sindaco uscente Mauro Cornioli e il neo sindaco Fabrizio Innocenti. La cerimonia si è svolta dopo la validazione del voto effettuata dall’uffico centrale e l’accettazione, nel primo pomeriggio nella Sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro.

Nell’occasione, Cornioli ha consegnato al primo cittadino la fascia tricolore, le chiavi del Comune e la medaglia della città di Sansepolcro.

“L’augurio che faccio ad Innocenti è di lavorare in modo proficuo per i prossimi 5 anni avendo come obiettivo il bene della nostra comunità – ha dichiarato Mauro Cornioli – Che sia, quindi, un mandato per la crescita e lo sviluppo di Sansepolcro, nella consapevolezza che finalmente l’ombra del Covid sta svanendo e questo deve essere un motivo in più per fare bene”.

“Assumo questo incarico con grande spirito di servizio in favore della città – ha sottolineato il sindaco Innocenti – Sarò il sindaco di tutti, pronto all’ascolto e al confronto. Ringrazio Mauro Cornioli per il lavoro che ha svolto in questi anni, con impegno e dedizione”.