Passioni Festival 2021: Federico Fubini, Luca Sommi, Milena Vukotic, evento SanPa con Cantelli Anibaldi. L’omaggio a Nuti.

AREZZO. L’Arezzo Passioni Festival 2021 srotola una grande mappa per cercare di interpretare una realtà sempre più complessa: argomenti vari e personalità autorevoli per approfondire, indicare rotte nuove, stimolare la riflessione.

Cosa sta radicalmente cambiando nelle nostre vite, soprattutto dopo l’avvento del Covid? Federico Fubini, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera esperto di economia e finanza, racconterà di stravolgimenti, profondi e globali, in atto. Ci sarà spazio per trattare il tema chiave della salute e della sanità pubblica. Ma anche per respirare arte, grazie al giovane divulgatore social Jacopo Veneziani, oppure al noto volto tv Luca Sommi. E a proposito di volti, quello di Fabio Cantelli Anibaldi è diventato molto popolare con la serie SanPa di Netflix: è lui l’autore del libro da cui è stata tratta la fiction; sarà il grande ospite di una serata che affronterà temi delicati e urgenti, come quello della dipendenza. Dal piccolo al grande schermo, con un appuntamento, quello conclusivo, dedicato al genio di Francesco Nuti, ma non solo. Tra gli ospiti dell’ultima serata ci sarà l’attrice Milena Vukotic.

La rassegna, ideata da Marco Meacci e realizzata assieme a Mattia Cialini, è arrivata ormai alla sua IX edizione estiva. E’ sostenuta da Atlantide Adv, Chimet, Italpreziosi, Crispino Idrocalor, S.I.S- Soluzioni integrate per la Sanità, e in collaborazione con Officine della cultura, Feltrinelli Point Arezzo, Ristorante la Pieve, Centro Guide Arezzo e Provincia, Ristorante Antica Fonte, Vogue Hotel, Fraternita dei Laici di Arezzo. Per tutti gli eventi all’Eden l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e numerati nel rispetto delle normative anti Covid. Occorre ritirare il biglietto segnaposto (obbligatorio) che è disponibile online all’indirizzo cinemaeden.ticka.it e fisicamente al Cinema Eden di via Guadagnoli 2 (Arezzo) nei giorni e negli orari di apertura. E’ consigliata la prenotazione.

Dante In Tour 24 e 25 luglio

L’esordio, come detto, è nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 luglio con Dante In Tour: tre viaggi alla scoperta dei luoghi, delle vicende e dei personaggi legati al Sommo poeta e al territorio aretino, con racconti affascinanti fatti dal Centro Guide Arezzo e Provincia e contributi illustri di esperti, appassionati e studiosi. Ogni tour ha un costo di 7 euro a persona, ingresso ai musei esclusi, con possibilità di avere pacchetti scontati. Due tour hanno un costo di 10 euro a persona (musei esclusi), mentre il pacchetto da tre tour ha un costo di 15 euro a persona (musei esclusi). I bambini fino a 12 anni non pagano. Per prenotare: Centro Guide Arezzo 334 334 0608 ([email protected]).

Il primo è in programma sabato 24 alle 17, ritrovo a Monte San Savino (Corso Sangallo). Visita della Cisterna e poi trasferimento a Gargonza, con vista al Castello. Giuseppe Fanfani declamerà il V canto del Purgatorio, quello di Buonconte da Montefeltro. Possibilità di aperitivo.

Il secondo è in programma domenica 25 alle 9,30 ad Arezzo (Casa del Petrarca, via dell’Orto 28): presentazione del volume “Arezzo e gli aretini nella Divina Commedia”, di Stefano Pasquini, visita alla mostra dedicata a Dante all’interno del Palazzo della Fraternita Dei Laici intitolata “Omaggio al sommo Poeta”, visita della Pieve di Santa Maria, visita alla mostra personale iconografica di Giuseppe Fanfani in piazza San Francesco, dedicata alla Divina Commedia e in particolar modo all’Inferno dantesco, visita alla Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Il terzo e ultimo è in programma domenica 25 alle 16,30 a Poppi, nel castello dei Conti Guidi. Ci sarà lo spettacolo “Sermone semiserio in laude di Dante” di Andrea Franceschetti, poi visita al Castello e al borgo di Poppi. Possibilità di aperitivo.

Cinema Eden – Il programma di martedì 27 luglio

Martedì 27 luglio si comincia alle 18,30 al Cinema Eden con la presentazione di “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”, edito da Rizzoli. Ci sarà l’autore, Jacopo Veneziani, 27enne dottorando alla Sorbona: è divulgatore d’arte, diventato popolare grazie ai social per la chiarezza e l’efficacia nelle spiegazioni. Ha preso parte all’ultima stagione de “Le parole della settimana”, la trasmissione del sabato sera di Rai Tre condotta da Massimo Gramellini. Intervista del giornalista Marco Botti.

Alle 21 spazio a Luca Sommi, scrittore, giornalista e volto tv (è conduttore di Accordi e Disaccordi sul 9 con Andrea Scanzi) è anche autore televisivo. Laureato in giurisprudenza, è persona di cultura e grande appassionato di arte. Presenta il suo ultimo libro “Il cammin di nostra vita”, edito da Baldini e Castoldi, in cui offre una rilettura della Divina Commedia dantesca in grado di illuminare anche i passaggi a volte fraintesi. Un’opera che è un tributo al genio di Dante e che sorprenderà anche i più profondi conoscitori del grande viaggio ultraterreno dell’Alighieri. Conversazione con lo scrittore e insegnante Andrea Franceschetti.

Cinema Eden – Il programma di mercoledì 28 luglio

Mercoledì 28 luglio alle 18,30 al Cinema Eden arriverà Fabio Cantelli Anibaldi, scrittore, filosofo, giornalista. E’ stato ospite della comunità di San Patrignano, di cui ha poi diretto l’ufficio stampa. Da quell’esperienza ha tratto un libro, base per la serie Netflix SanPa, ripubblicato col titolo “Sanpa – Madre amorosa e crudele” edito da Giunti. Lavora oggi al Gruppo Abele, di cui è vicepresidente, e fa parte del comitato scientifico de Lavialibera. Sarà presente il responsabile della zona aretina del Ser.d. Il dottor Marco Becattini.

Alle 21, sempre all’Eden, spazio a una serata di approfondimento sul tema della salute e della sanità pubblica a un anno e mezzo di distanza dall’esplosione della pandemia Covid. Numeri e dati scientifici, ma anche storie, volti e voci. I protagonisti di queste storie saliranno sul palco per raccontare le loro vicende, ospiti qualificati affronteranno temi di grande attualità. Per capire e guardare al futuro. Modera il giornalista Luca Caneschi.

Cinema Eden – Il programma di giovedì 28 luglio

Giovedì 29 luglio alle 18,30 arriverà sul palco del Passioni Festival Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della sera, firma di punta del quotidiano, esperto di economia e finanza. Presenta il suo ultimo libro “Sul vulcano. Come riprenderci il futuro in questa globalizzazione fragile”, edito da Longanesi. Un saggio che parla di come economia, commercio, politica stiano evolvendo negli ultimi anni e di come la pandemia abbia rivelato una fragilità globale che ci spaventa. Fubini racconterà anche come si potrebbero arginare in futuro analoghi choc, se soltanto fossimo più accorti nell’interpretare segnali inequivocabili a cui oggi non prestiamo attenzione. Sarà presente anche Ermete Realacci, presidente della fondazione Symbola. Modera il giornalista Mattia Cialini.