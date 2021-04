PD della Valdichiana: “Il consigliere regionale Casucci rispetti la dignità delle istituzioni”

“Il decoro delle istituzioni ed il rispetto ad esse dovuto non è un fatto formale, lo stesso decoro e lo stesso rispetto è richiesto a chi le rappresenta.

Chi riveste incarichi pubblici dovrebbe possedere onore e rispettabilità ed ha il dovere di essere persona seria e responsabile. Tanto più questi principi valgono quando si pretende di rappresentare non solo se stessi ma un’intera comunità, oppure un’assemblea elettiva.

Quale dignità, quale considerazione può suscitare chi trasforma i propri interventi pubblici in siparietti da avanspettacolo?

Noi rispettiamo chi, pur con idee diverse, porta avanti con correttezza la battaglia politica, non rispettiamo e non ci sentiamo rappresentati da chi, facendosi scudo della carica istituzionale, trasforma il dibattito pubblico in una carnevalata a uso dei social.

Per questo chiediamo al consigliere Casucci, Vicepresidente del Consiglio Regionale, una maggiore dignità e un maggior decoro nei suoi interventi, l’ultimo siparietto su Facebook contro i consiglieri Ceccarelli e De Robertis è avvilente. In qualità di vicepresidente del Consiglio Regionale, che coadiuva il presidente in molte funzioni, compresa la cura delle relazioni con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, non può comportarsi così, perché ne va di mezzo la dignità delle Istituzioni.”

PARTITO DEMOCRATICO DELLA VALDICHIANA