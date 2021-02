PD: la dura vita dei Segretari generali del Comune di Arezzo

Dichiarazione del gruppo consiliare PD

Come un gatto in tangenziale. I Segretari comunali hanno vita dura ad Arezzo. Uno viene cacciato. Uno viene chiamato, arriva, firma e riparte. E siamo a 5 segretari generali nelle Amministrazioni Ghinelli.

Qualcosa non funziona nel palazzo comunale di Arezzo. Nella seduta del 25 febbraio, il gruppo consiliare Pd presenterà un’interrogazione al Sindaco per avere chiarimenti su entrambe le storie. Il Sindaco non ha chiarito perché a Caridi non sia stato rinnovato l’incarico e, soprattutto, perché lui abbia sentito la necessità, una volta chiuso il suo rapporto con il Comune di Arezzo, di andare dalla Digos.

Altrettanto interessante sarebbe conoscere i dettagli del rapporto tra Criscuolo e Ghinelli. Non capita tutti i giorni che la massima figura dirigenziale di un Comune arrivi, firmi il contratto e poi riparta come se nulla fosse. Non vorremmo che il clima che ha indotto il primo Segretario ad andare alla Digos, abbia indotto il secondo a tornare a Genova.