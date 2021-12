“Per la memoria – Stragi nazi fasciste in Casentino”: a Firenze un’iniziativa in ricordo dei sopravvissuti alle stragi nazi fasciste avvenute in Casentino

Il 9 dicembre 2021, alle ore 10, presso la Sala Pegaso della Regione Toscana, in Piazza Duomo a Firenze, è in programma “Per la memoria – Stragi nazi fasciste in Casentino”, un’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino attraverso la Banca della Memoria, che ha come obiettivo la divulgazione e la conoscenza delle testimonianze e dei ricordi dei sopravvissuti alle stragi nazi fasciste avvenute in Casentino nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. L’evento, finanziato tramite il “Fondo italo-tedesco per il Futuro”, istituito dalla Repubblica Federale di Germania, è stato cofinanziamento dall’Unione dei Comuni e segue un importante lavoro di raccolta di testimonianze nel territorio.

Da oltre trent’anni la Banca della Memoria dell’Unione dei Comuni raccoglie, attraverso video interviste, le voci e i racconti legati ai fatti di guerra che hanno coinvolto le popolazioni locali. L’attività della Banca della Memoria del Casentino si fonda sull’assunto progettuale che la memoria orale, l’interpretazione narrativa e la poetica della propria storia, rappresentano un patrimonio complesso di sapienze e conoscenze che devono essere tutelate e valorizzate. La cultura della memoria deve considerare il passato come fonte di interpretazione delle dinamiche presenti per consolidare l’idea di se stessi in armonia e rispetto con gli altri.

Il programma della giornata prevede la partecipazione e gli interventi di Alessandra Nardini, assessora con delega alla cultura della memoria; Eleonora Ducci presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino; Pier Angelo Bonazzoli della Banca della Memoria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino; Matteo Mazzoni dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e Ingrid Jung Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano. Le conclusioni sono affidate ad Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

