Perché la Sardegna è una delle migliori mete per le vacanze?

Se stai pensando che la Sardegna sia l’isola dei VIP e del lusso internazionale ti sbagli di grosso perché questa terra offre molto di più: storia, cultura, arte, moda e cibo sono solo alcuni dei grandi bagagli di interesse che potrai trarre da una vacanza da queste parti. Se sei in procinto di prenotare le tue vacanze, quindi, dai un’occhiata a tutte le navi per la Sardegna e scopri perché stai per fare la miglior scelta possibile.

Adatta a tutte le età

La Sardegna non è un’isola limitata ad una sola fascia di età. È adatta sia ai bambini che agli anziani passando per i giovani gruppi di amici o per le romantiche coppiette. Qualsiasi età e qualsiasi turista potrà trovare un’offerta ampia e personalizzata in base al tipo di vacanze ideali. Se cerchi il mare limpido, calmo e sabbioso per i tuoi bambini o le spiagge rocciose per fare snorkeling troverai tantissime mete. Se prediligi i villaggi in cui divertirti e fare tante attività di gruppo sarai accontentato. Chi ama la moda, l’arte o l’architettura sarà ampiamente accontentato. Insomma la Sardegna è il mix perfetto di relax, cultura e divertimento che accontenta anche i turisti più esigenti. Provare per credere.

Ideale per qualsiasi budget

La Costa Smeralda è ormai da decenni il simbolo della ricchezza e del lusso ma è chiaro che non occorrono chissà quali budget per approdare in Sardegna e godersi un’onestissima vacanza. Un altro lato positivo dell’isola è che offre soluzioni di pernottamento e divertimento adatti a tutte le tasche. Per esempio la paradisiaca spiaggia di Stintino è una delle maggiori attrazioni dell’isola ed è accessibile gratuitamente, così come le tantissime spiagge libere che circondano tutto il confine marittimo. Lo stesso vale per ristorazione e alberghi che sono presenti praticamente ovunque e adatti a qualsiasi fascia di prezzo. Quindi oltre alla Costa Smeralda c’è tutto un mondo di possibilità da scoprire!

Rilassante ed entusiasmante

Si, in Sardegna si vive bene ma ci si diverte anche tanto. L’estate tutti i piccoli centri abitati si accendono di luci, colori e divertimento per cui potrai facilmente alternare il relax in spiaggia alla movida notturna. Dopo mesi di freddo e inverno i sardi non vedono l’ora di dare inizio ai festeggiamenti per cui ogni piazza, ogni viottola, ogni strada sarà accesa da eventi, concerti, spettacoli e mercatini. Se di giorno potrai godere del puro relax in una delle meravigliose spiagge mediterranee la sera avrai l’imbarazzo della scelta tra ristorantini, bar per aperitivi, botteghe per lo shopping e qualsiasi altra attività.

Accoglienza indimenticabile

Infine la popolazione Sarda merita un riconoscimento per l’incredibile calore con cui è solita accogliere i turisti. Il loro modo di fare da “padroni di casa” è davvero esemplare ma se c’è una cosa su cui non transigono quella è l’inciviltà. I sardi, infatti, sono legatissimi alla loro terra per cui se dovessero sorprenderti a inquinarla con rifiuti abbandonati in spiaggia potrai dire addio all’accoglienza iniziale.