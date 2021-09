Porta Crucifera vince la 140esima edizione della Giostra del Saracino e si riporta in testa nell’albo d’oro conquistando la sua 38esima Lancia d’Oro, quella dedicata a Dante nella ricorrenza dei 700 anni della morte.

Sono i rossoverdi ad aprire la piazza con Adalberto Rauco che in sella a Pia mette subito in salita la Giostra per gli altri quartieri. Colpisce il quattro, spezza la lancia, raddoppia il punteggio: Colcitrone è a quota 8.

Scende al pozzo Gianmaria Scortecci per Porta Santo Spirito. Carriera perfetta in sella a Doc: è un cinque da manuale. Anche Tommaso Marmorini, insieme a Conte Darko di Gazzara colpisce il centro, mentre Gabriele Innocenti per Porta del Foro, si ferma sul 3 in sella a Grace Coloner.

Seconda serie di carriere: Lorenzo Vanneschi con Carlito Brigante può chiudere subito lo Giostra e lo fa. Tira sicuro sul 3, porta il suo quartiere a quota 11 e solo un’altra lancia spezzata potrebbe cambiare le sorti di questa Giostra che torna dopo quasi due anni di assenza.

Di nuovo sulla lizza Santo Spirito, Elia Cicerchia in sella a Olympia non sbaglia: è cinque. Dieci punti per la Colombina, ma quello che solitamente è il massimo punteggio stavolta non basta.

Tocca a Sant’Andrea, Enrico Vedovini corre veloce contro il Buratto con l’esordiente Pine, forza, colpisce il 5, ma perde la lancia nell’impatto violento con il Re delle Indie e annulla il punteggio, anche i biancoverdi sono fuori dai giochi. Ultima carriera quella di Davide Parsi per Porta del Foro: è un quattro. La Piazza si colora di rosso verde. Colcitrone, che non vinceva dal 2015, riporta al quartiere la Lancia d’Oro numero 38 e torna primo nell’albo d’oro.

Le carriere

Porta Crucifera

Adalberto Rauco 8 (4 con lancia spezzata)

Lorenzo Vanneschi 3

Porta Santo Spirito

Gianmaria Scortecci 5

Elia Cicerchia 5

Porta Sant’Andrea

Tommaso Marmorini 5

Enrico Vedovini 0 (5 ma perde la lancia)

Porta del Foro

Gabriele Innocenti 3

Davide Parsi 4