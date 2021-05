Porta Sant’andrea, si torna a pranzo al quartiere

Domenica 9 maggio Porta Sant’Andrea riapre le porte ai suoi quartieristi per il “Pranzo nella Corte”. Dopo tanti mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19, i soci biancoverdi potranno tornare a Palazzo San Giusto per stare in compagnia all’insegna del buon cibo e nel pieno rispetto dei protocolli anticontagio indicati dai decreti ministeriali.

Il pranzo, che avrà inizio alle ore 13.00, si svolgerà nella suggestiva corte del museo, con un menù fisso a base di pasta al ragù, arrosto misto con insalata, acqua e vino al costo di € 15 per gli adulti, € 10 per i ragazzi (7 – 12 anni) e sarà gratis per i bambini sotto i 6 anni.

Per garantire le necessarie misure di contenimento (igiene e distanziamento sociale) sarà obbligatorio prenotare al numero 366 3867800 e il numero di partecipanti sarà limitato.

In caso di maltempo, il pranzo verrà annullato per l’impossibilità di svolgere lo stesso nei locali coperti.

Al pranzo potranno partecipare solamente i soci del Quartiere.