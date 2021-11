Porta Sant’Andrea: venerdì 19 novembre l’Assemblea ordinaria dei Soci

Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci il giorno venerdì 19 novembre, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Palazzo San Giusto in via delle Gagliarde 2.

Tra i punti all’ordine del giorno la nomina della commissione elettorale per l’avvio delle procedure di rinnovo degli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Sindaci Revisori dei conti) con gli adempimenti previsti dall’art.18 dello Statuto.

Il Consiglio del Quartiere, nel ricordare l’importanza di questa riunione, invita i soci in regola con la quota 2021 a partecipare numerosi.