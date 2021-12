Pratovecchio Stia: arriva la seconda edizione del concorso “L’albero più bello”

Fino al 6 gennaio sarà possibile votare l’albero più bello mettendo 'Mi piace' sulle foto pubblicate nella pagina Facebook del Comune o compilando l’apposita scheda reperibile negli esercizi commerciali e inserendola nelle urne collocate in piazza Paolo Uccello, via Garibaldi, piazza Pertini e piazza Tanucci

Ha preso il via, a Pratovecchio Stia, la seconda edizione del concorso “L’ALBERO PIÙ BELLO” organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’iniziativa Alberi di Natale nei Borghi 2021.

In concorso oltre 140 alberi donati dal Comune e addobbati in modo originale e creativo da commercianti, operatori economici, associazioni e alunni delle scuole per rendere ancor più suggestiva l’atmosfera del Natale nei borghi e nelle piazze del paese.

Fino al 6 gennaio sarà possibile votare l’albero più bello mettendo MI PIACE sulle foto pubblicate nella pagina Facebook del Comune o compilando l’apposita scheda reperibile negli esercizi commerciali e inserendola nelle urne collocate in piazza Paolo Uccello, via Garibaldi, piazza Pertini e piazza Tanucci. L’albero che otterrà PIÙ LIKE e PIÙ VOTI si aggiudicherà il titolo di ALBERO DI NATALE PIÙ BELLO 2021.

Viva soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Michele Ausilio, assessore con delega alle attività produttive: “Dopo il successo dello scorso anno abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa che rappresenta un elemento di promozione e valorizzazione dei nostri Centri Commerciali Naturali che sono il volano economico e sociale della nostra comunità. Un progetto finalizzato ad animare i borghi, conservare le tradizioni e promuovere il nostro paese attraverso un prodotto del territorio quale l’abete che è uno dei più importanti prodotti della filiera agricola casentinese.

Ringrazio gli esercenti commerciali, gli operatori economici e le associazioni che hanno aderito al progetto con grande entusiasmo, dando un bel segno di comunità unita e coesa in un difficile momento come quello che stiamo vivendo. Un particolare ringraziamento anche ai ragazzi e ai docenti della scuola primaria Paolo Uccello che hanno addobbato bellissimi alberi esposti in piazza Paolo Uccello a Pratovecchio e in piazza Mazzini a Stia”.