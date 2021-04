Prima convincente vittoria per l’Amen SBA in Serie DAmen SBA in Serie D

Nell’ultima giornata del girone di andata l’Amen SBA sblocca la quota zero nella casella delle vittorie andando ad imporsi in trasferta contro Poggibonsi.

Partenza sprint dei padroni di casa che provano a tenere un ritmo elevato nella parte iniziale del match, la difesa amaranto non è impeccabile così dopo 10 minuti di gioco i padroni di casa hanno a referto 21 punti contro i 18 della SBA. Cambia radicalmente l’atteggiamento difensivo del quintetto guidato da coach Pasquinuzzi nel secondo parziale, le difficoltà in fase realizzativa consentono a Poggibonsi di andare al riposo sul 32-26.

Nel terzo quarto arriva lo strappo dell’Amen che parte molto concentrata e recupera rapidamente lo svantaggio, l’inerzia della gara passa nelle mani degli amaranto così come il punteggio che alla terza sirena premia l’Amen per 48-43. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano la rimonta tornando a farsi pericolosamente sotto, la SBA da parte sua è attenta e concentrata nel punire la zona avversaria con i tiri dalla lunga distanza. Il break è così nuovamente dalla parte di Arezzo che riesce nel finale ad allungare fino al 69-52 con cui si chiude la partita.

Top scorer del quintetto aretino Calzini con 25 punti, ben spalleggiato da Cresti autore di una doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, ma è tutta la squadra ad aver offerto una prestazione sostanziosa che non ha fatto pesare le assenze di Liberto e Di Nuzzo.

Il commento a fine gara di coach Pasquinuzzi: “Una vittoria importante per il morale per lavorare bene in settimana che ci permette anche di migliorare con più serenità ai nostri errori. Siamo partiti un po’ soft nel primo quarto a livello difensivo subendo ventuno punti e facendoci sorprendere dalla loro aggressività. Siamo poi saliti di livello nel secondo quarto mantenendo la giusta determinazione nel terzo e nel quarto quarto. Per la prima volta siamo stati capaci a sfruttare le difficoltà dell’avversario che nel caso di Poggibonsi era la condizione fisica dovuta alle tre partite in otto giorni. alla lunga siamo stati bravi a ad andare via nel nel quarto quarto.”

Domenica prossima si torna in campo per la prima giornata di ritorno, alle ore 18 al Palasport Estra arriverà Sansepolcro.

Nesi Tappezzerie Poggibonsi – Amen Basket Aretina 52-69

Amen: Balsimini 4, Dalla Verde, Bichi 7, Cacioli L., Di Nuzzo, Miotti 4, Cacioli G. 3, Provenzal 8, Cresti 16, Calzini 25, Lanucci, Bianchi 2. All. Pasquinuzzi

Parziali: 21-18; 32-26; 43-48