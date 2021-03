Primo derby di campionato per l’Amen SBA Arezzo

Domenica pomeriggio alle ore 18 al Palazzetto Comunale di San giovanni Valdarno l’Amen Scuola Basket Arezzo sfiderà la Synergy Basket Valdarno per il primo dei due derby consecutivi che chiudono il girone di andata degli amaranto.

Le due squadre arrivano a questa partita con due stati d’animo opporti, la SBA reduce da due sconfitte mentre i valdarnesi nel turno infrasettimanale hanno battuto in trasferta la Fides Montevarchi conquistando i primi due punti della stagione.

L’Amen nella gara di mercoledi contro la capolista Virtus Siena ha mostrato dei passi in avanti rispetto all’esordio, domenica servirà un ulteriore scatto per cercare di mettere in difficoltà una squadra compatta come quella allenata da coach Caimi dove non mancano elementi di qualità come Brandini o i nuovi innesti MIranovic, Veselinovic e Buldo, che tra l’altro è stato anche allenato da coach Milli nella sua esperienza di Domodossola. Alle motivazioni della classifica si aggiungono poi quelle di un derby che nello scorso campionato a causa della pandemia si è disputato solo una volta senza la gara di ritorno programmata proprio a San Giovanni Valdarno.

Per tutti i sostenitori dell’Amen sarà possibile seguire la diretta streaming della partita realizzata dalla Synergy Basket Valdarno che sarà condivisa anche sulla pagina facebook della Scuola Basket Arezzo, appuntamento da non perdere per le ore 18 di Domenica 14 Marzo quando i Sigg. Biancalana di San Giuliano Terme (PI) e Mattiello di Pieve a Nievole (PT) alzeranno la palla a due tra Synergy Valdarno ed Amen SBA.