Primo derby stagionale Amen basket con il Montevarchi

Sabato 4 Dicembre alle ore 18.30 il Palasport Estra ospiterà per la decima giornata di andata del campionato di di Serie C Gold il derby tra Amen Scuola Basket Arezzo e Fides Montevarchi. Reduci entrambe da una sconfitta, le due squadre cercheranno di tornare al successo in una sfida che darebbe sicuramente uno slancio anche psicologico in vista dei prossimi ravvicinati impegni.

Dopo Valdisieve coach Evangelisti ha lavorato sugli aspetti di tenuta su tutto l’arco dei 40 minuti, aspetto che ha condizionato la formazione amaranto nell’ultimo turno. L’appuntamento per tutti i sostenitori amaranto è fissato per le 18.30 quando i Sigg. Biancalana e Montano alzeranno la palla a due tra Amen Scuola Basket Arezzo e Fides Montevarchi.

L’anticipo al Giovedi questa volta non porta fortuna all’Amen nel campionato di Serie D, nonostante una gara propositiva e condotta per larghi tratti gli amaranto hanno pagato a caro prezzo i soli 3 punti realizzati nell’ultimo quarto contro la Maginot Siena. 69-57 il punteggio finale maturato negli ultimi due minuti fi gioco.

Per il settore giovanile anticipo al Venerdi per la Chimet Under 16 Silver contro Terranuova, i primi a scendere in campo nel weekend saranno gli Under 14 Elite di coach Vezzosi che ospitano alle 15.30 il Pino Firenze. Domenica alle 11.15 sarà poi il turno della Rosini impianti Under 15 Eccellenza che sempre al Palasport Estra attende la visita della Legnaia Firenze, nel pomeriggio alle 15 trasferta della Galvar Under 15 Silver a Figline mentre alle 16 giocheranno davanti al pubblico amico gli Under 13 contro il Calenzano.

Turno casalingo anche per l’Under 19 Eccellenza, Lunedi sera alle ore 20.30 la Rosini Impianti ospita la compagine nata dalla collaborazione tra Montevarchi e Terranuova. A chiudere gli impegni della settimana la Tecnoil Under 19 Silver in campo Mercoledi 8 Dicembre alle 18.30 a Sansepolcro, giornata in cui si giocherà anche l’anticipo dell’Under 14 Elite tra Sancat Firenze e SBA.

Per il Minibasket Nova Verta due le compagini amaranto impegnate, Sabato alle 15 gli Esordienti si confronteranno con la Fides Montevarchi e Domenica alle 18 gli Aquilotti 2011 affronteranno il CMB Valdarno.