Primo giorno di campagna di screening: alta affluenza

La soddisfazione del Sindaco Vagnoli

Grande affluenza per il primo giorno di screening organizzato dal Comune di Bibbiena per bambini della primaria ed i ragazzi di prima media di tutti gli istituti del territorio prima del rientro in classe dopo alcune settimane di fermo a causa della salita dei contagi in provincia.

Il Sindaco Filippo Vagnoli, direttamente dal tendono della Protezione civile commenta: “Una grande soddisfazione assistere a questa grande affluenza nel primo giorno. Come sempre ringrazio i genitori e le famiglie perché il loro senso di responsabilità è stato importante in tutto questo anno e continua ad essere solido e forte e a manifestarsi in ogni iniziativa volta a salvaguardare la salute di tutti noi. Dopo quello di Natale il comune ha voluto riproporre – attraverso l’ausilio di una struttura sanitaria del territorio – questo nuovo screening sulla popolazione scolastica che tornerà a scuola in presenza. Ringrazio la mia giunta, i dirigenti e di nuovo tutte le famiglie e gli stessi ragazzi”.

In chiusura di una prima giornata di screening andata molto bene lo stesso Sindaco ne ribadisce l’importanza: “Ricordo l’importanza di questo screening: rientrare a scuola dopo un po’ di tempo ma farlo in sicurezza è fondamentale. Il virus si mette sotto scatto solo tenendo alta l’attenzione e il controllo su fasce di età diverse. Rientrare a scuola in sicurezza mette in sicurezza le famiglie e quindi le persone più fragili in attesa della vaccinazione di massa. Ricordo che il test si può effettuare anche nelle farmacie”.

Quella che è partita questa mattina è una campagna di screening organizzata dal Comune completamente gratuita per le famiglie e libera, ovvero senza prenotazione.

I tamponi di controllo anti covid19 verranno effettuati da personale specializzato all’interno della tenda tamponi che si trova a Bibbiena in via Rosa Luxemburg (di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, zona Tennis) Lunedì 5 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e martedì 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I genitori possono accompagnare liberamente i propri figli senza prenotazione anticipata, scegliendo un orario consono alle loro esigenze e senza uscire dall’auto.

La modalità in cui saranno effettuati sarà quella del drive through in cui è possibile eseguire dalla propria auto i tamponi.