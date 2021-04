Primo maggio: mercato in via Giotto

Confermato il mercato di via Giotto per sabato primo maggio. In occasione della festa dei lavoratori il tradizionale appuntamento con le bancarelle si svolgerà regolarmente al mattino dalle 8 alle 13.

Responsabilmente, per evitare affollamenti in città considerata la concomitanza con il ritorno della Fiera Antiquaria, gli operatori rinunciano al prolungamento pomeridiano che era stato ipotizzato per offrire un’occasione di shopping durante la festività. Adesso nasce l’ipotesi di dar vita ad una edizione prolungata per tutta la giornata di sabato 15 maggio.

“Ci sembra doveroso ringraziare innanzitutto l’amministrazione di Arezzo” – dichiarano i presidenti di Anva Confesercenti Arezzo e Fiva Confcommercio Arezzo Roberto Toti e Rodolfo Raffaelli – “nella persona del sindaco Alessandro Ghinelli per averci concesso il prolungamento del mercato del 1 maggio. La categoria ha però considerato la concomitanza con la Fiera Antiquaria, di cui noi alla richiesta del prolungamento non eravamo a conoscenza, e quindi ha preferito rinunciare a tale concessione per non creare ulteriori problemi di affollamento alla città e per non creare disagi agli operatori commerciali in sede fissa e agli espositori dell’antiquariato. Ci riserviamo di riformulare una nuova richiesta per poter svolgere l’edizione prolungata nella giornata di sabato 15 maggio, in modo che i nostri abituali clienti possano sfruttare tutta la giornata per poter effettuare i propri acquisti in tutta tranquillità e sicurezza”.