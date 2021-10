Problemi con WhatsApp, insieme a Facebook e Instagram. Lanciato l’hashtag #WhatsAppdown

WhatsApp down, problemi anche per Instagram e Facebook. Stop all’app di messaggistica che non funziona, decolla l’hashtag #WhatsAppdown su Twitter mentre anche i due social si inceppano. Il sito downdetector segnala un’impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire Instagram e Facebook.

I problemi sono riscontrati a livello internazionale a giudicare da quello che scrive su Twitter il profilo @WABetaInfo, sempre informato su novità relative all’app di messaggistica. “WhatsApp è attualmente alle prese con problemi, come altri servizi di Facebook”, si legge in un messaggio a cui seguono repliche e commenti di utenti di numerosi paesi.

Poco dopo, arriva l’annuncio dal profilo ufficiale di WhatsApp: “Siamo al corrente dei problemi che alcune persone stanno incontrando con WhatsApp al momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e forniremo aggiornamenti qui appena possibile. Grazie per la vostra pazienza”.

FACEBOOK

Facebook non funziona, ha problemi con WhatsApp e Instagram. Le app di Mark Zuckerberg vanno in tilt e Facebook deve utilizzare il ‘nemico’ Twitter per aggiornare gli utenti: “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Siamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più presto possibile, ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”, si legge sul profilo Twitter di Facebook.

Il messaggio non sembra particolarmente apprezzato dagli utenti, che contestano il riferimento ad “alcune persone”: i problemi riguardano moltissimi utenti in diversi paesi.

FONTE adnkronos.com