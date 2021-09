ProLoco di Subbiano 12 settembre riparte il “Mercatino del Tempo che Fu”

Subbiano riparte con il Mercatino del Tempo che fu Domenica 12 Settembre decise le nuove regole per la partecipazione di privati, associazioni e ditte con” il Banchino del Tempo che Fu”

Dopo il fermo di un anno la ProLoco di Subbiano riparte con la 37° edizione della Rievocazione Storica della Festa dell’Uva e del Mercatino del Tempo che Fu , una storia delle tradizioni rurali che si era fermata al 2019, bloccata dal covid19, secondo le regole dell’emergenza sanitaria.

Quindi “regole ferree” per evitare di rifermarsi. Cosa cambia in questa giornata che ogni anno portava più di cinquemila presenze nel paese ? primo tra tutti cambia l’orario del Mercatino del Tempo che Fu, quel mercatino che dava forza all’economia familiare e che riportava il paese ai primi anni del ‘900 quando ogni contadino arrivava vendendo le proprie produzioni nel giorno della domenica, e domenica 12 settembre il Mercatino del Tempo che Fu si svolgerà per tutto il giorno, dalle 8,30 alle 19 “

Questo perché la consueta sfilata con carri con distribuzione di uva e vino dolce non potrà esserci per la sicurezza sanitaria di tutti, anche se la giornata sarà allietata dall’esibizione di gruppi folcloristici e bande musicali, dai trattori della Camae, da mostra micologica della Bresadola e da una mini mostra campionaria avicola-zootecnica ” spiega Gianni Fanetti , presidente della ProLoco di Subbiano:

“i banchini del tempo che Fu, sempre in tema agreste, e le attrezzature d’epoca del mondo contadino, verranno posizionati solo su un lato strada, ben distanziati tra loro, nel centro del paese, tra via Roma, piazza Carducci , viale Europa e Viale Martiri della Libertà inoltre “continua Fanetti” ogni banchino dovrà mettere a disposizione del pubblico il gel igienizzante per le mani, le informative per il comportamento covid da tenere, come il distanziamento e la mascherina da indossare correttamente, invitando i propri clienti al rispetto delle regole, e se chi fosse invitato a farlo facesse orecchie da mercante dovrà essere richiesto l’intervento dell’organizzazione o della vigilanza “ma un cambiamento ancora più importante è dato da cio’ che la gente comune potrà vendere in quest’anno così delicato in cui ancora il covid non è sconfitto“ i privati non potranno vendere prodotti alimentari trasformati, o cucinati, se non hanno un piano di hccp per la somministrazione “spiega ancora il presidente della ProLoco”per i privati che sono senza il piano hccp di somministrazione, e sono i più pensando ai tanti banchini di ragazzi, famiglie e giovani, potranno vendere solo i prodotti non alimentari, i prodotti così come raccolti, ad esempio frutta, verdura, legumi, ma senza elaborarli o trasformarli ad esempio in sughi ,passate o marmellate, come molti erano abituati a fare, potranno inoltre essere venduti i prodotti della cantina imbottigliati come il vino e il vinsanto” infine conclude Gianni Fanetti” le associazioni o ditte che hanno il piano hccp per la somministrazione potranno vendere anche i prodotti trasformati”.

Cambiamenti e regole comportamentali importanti, che sicuramente stravolgono lo spirito con cui il Maercatino del Tempo che Fu era nato, ma per ripartire ,per iniziare di nuovo a socializzare e a rivivere il paese , in questo momento non si puo’ improvvisare, occorre cercare di fare tutto per vivere una giornata in piena sicurezza , e tra le regole cambia anche la somministrazione, non più un bicchiere di vino da gustare con un panino mentre si cammina, in questa edizione del Mercatino del tempo che Fu chi vuole somministrare dovrà dotarsi di tavoli con sedie da posizionare davanti al proprio banchino per far sì che la somministrazione avvenga da seduti e con distanziamento, sanificando ogni volta che un cliente lascia il tavolo.

Quale consiglio dare a chi vuole vivere anche quest’anno il Mercatino da protagonista? Si dice “in maniera attiva” ? contattate prima possibile la Proloco di Subbiano al 329.216.25.98 oppure al 3333064396 o ancora direttamente presso “Moda e …. di Alberti Susanna” a Subbiano.I moduli per la partecipazione al Mercatino del Tempo che Fu di privati, associazioni e ditte sono scaricabili dal sito www.prolocosubbiano.it .

Subbiano non si ferma ma fa attenzione perché il grandioso spettacolo pirotecnico che chiuderà questa edizione sia di buon auspicio per i mesi che verranno.