Pronto soccorso della Fratta: il medico di notte rimane

L’ospedale della Fratta è una maglia importante e irrinunciabile della rete ospedaliera della Asl Tse.

Lo è per tutti ma, soprattutto, per l’azienda sanitaria che qui ha attivato anche un reparto di cure intermedie Covid.

Non ci sarà quindi alcun ridimensionamento organizzativo e di prestazioni del pronto soccorso, come riportato da alcune indiscrezioni riprese da dirigenti provinciali e zonali della Lega ai quali l’Azienda conferma, come ha avuto già modo di fare ripetutamente al Sindaco di Cortona e ai Sindaci della Valdichiana, che l’ospedale della Fratta è componente

fondamentale della rete ospedaliera Asl Tse e che viene fatto e sarà fatto quanto necessario perché possa rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei suoi operatori.