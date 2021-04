ProntoVaccino, un numero verde per le prenotazioni degli over 80

La presentazione del numero verde, dedicato agli over 80 per la prenotazione del vaccino, e altri aspetti organizzativi di questo filone vaccinale saranno oggetto della conferenza stampa, che si terrà domani, giovedì 15 aprile, alle ore 13, in Sala Pegaso, in Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo, 10), a Firenze. L’incontro con i media si terrà anche in modalità on-line.

Interverranno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, gli assessori Simone Bezzini (sanità) e Monia Monni (protezione civile) e Simone Gheri, direttore di Anci Toscana.